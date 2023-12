द्रोणाचार्य अवॉर्ड पाने वाले पहले गोल्फ कोच जसकीरत सिंह ग्रेवाल ने कहा- सरकार ने हमें खास सम्मान दिया

नई दिल्ली: खेल मंत्रालय ने वार्षिक खेल पुरस्कारों के लिए नामित खिलाड़ियों के नाम पर अपनी मुहर लगा दी. खिलाड़ियों के अलावा कोचों को भी मिलने वाले अवॉर्ड का ऐलान कर दिया गया है. सभी पुरस्कर विजेता एथलीट और कोचों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नौ जनवरी को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित करेंगी.

जाने माने गोल्फ कोच जसकीरत सिंह ग्रेवाल (Golf Coach Jaskirat Singh Grewal) को द्रोणाचार्य पुरस्कार (जीवन पर्यंत उपलब्धि) के लिए चुना गया है. द्रोणाचार्य अवॉर्ड मिलने पर गोल्फ कोच जसकीरत सिंह ग्रेवाल ने सरकार का शुक्रिया अदा किया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने उन्हें यह अवॉर्ड देकर खास सम्मान दिया है.

चंडीगढ़ निवासी 64 वर्षीय जसकीरत सिंह ग्रेवाल, जिन्हें जेसी ग्रेवाल के नाम से जाना जाता है, प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले देश के पहले गोल्फ कोच होंगे.

गोल्फ कोच जसकीरत सिंह ग्रेवाल ने कहा, सरकार ने हमें एक खास सम्मान दिया है क्योंकि उन्होंने गोल्फ को चुना, भले ही यह मुख्यधारा का खेल नहीं है…इससे गोल्फ को बढ़ावा मिलेगा… इससे पहले, अर्जुन पुरस्कार के अलावा किसी अन्य चीज के लिए इस पर विचार किया गया था। इस वर्ष व्यक्तिगत रूप से आवेदन लिए गए थे, ना किसी महासंघ के माध्यम से.”

#WATCH | Chandigarh: On his nomination for the Dronacharya Award, Golf Coach Jaskirat Singh Grewal says, “The government has given us a special honour because they chose golf even though it is not a mainstream sport… This will promote golf… Golf is chosen this year for… pic.twitter.com/BbaNAIWq3e

