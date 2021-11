मैनचेस्टर यूनाइटेड के लगातार निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए टीम मैनेजमेंट ओले गुन्नार सोलस्कर (Ole Gunnar Solskjær) को कोचिंग पद से बर्खास्त करने के बाद क्लब के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) पर पूर्व मैनेजर और साथी खिलाड़ी को सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दी।Also Read - खराब नतीजों के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैनेजर ओले गुन्नार सोलस्कर को बर्खास्त किया

He’s been my striker when I first came to Old Trafford and he’s been my coach since I came back to Man. United. But most of all, Ole is an outstanding human being. I wish him the best in whatever his life has reserved for him.

Good luck, my friend!

You deserve it! pic.twitter.com/pdm7RXr2RX

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 22, 2021