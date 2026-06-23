FIFA World Cup 2026: ब्राजील के लिए खुशखबरी, आखिरी ग्रुप मैच के लिए नेमार फिट- नॉकआउट में ले जाने की जिम्मेदारी

5 बार की वर्ल्ड चैम्पियन ब्राजील बीते 24 साल से अपने छठे वर्ल्ड कप खिताब का इंतजार कर रही है. 1970 वर्ल्ड कप की जीत के बाद यह दूसरी बार है, जब उसने 24 साल से वर्ल्ड कप खिताब नहीं जीता है. यह टीम इस बार इस इंतजार को और ज्यादा बढ़ाने के मूड में नहीं होगी. इस कड़ी में अभी तक ग्रुप स्टेज में खेले 2 मैचों में उसने एक में जीत और एक ड्रॉ खेलकर नॉक आउट में जाने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है. टीम के लिए आखिरी ग्रुप मैच से पहले बड़ी खुशखबरी है कि उसके स्टार खिलाड़ी नेमार खेलने के लिए फिट हैं.
विंगर गैब्रियल मार्टिनेली ने मंगलवार को कहा कि नेमार पूरी तरह तैयार और प्रेरित हैं. वह स्कॉटलैंड के खिलाफ ब्राजील के अंतिम वर्ल्ड कप ग्रुप सी मुकाबले में टीम में वापसी के लिए उत्सुक हैं. गैब्रियल मार्टिनेली ने कहा है कि नेमार ने ब्राजील टीम के साथ ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दी है. वह पूरी तरह फिट होकर वापसी के लिए तैयार और बेहद प्रेरित हैं.
नेमार पिछले मई से काफ (पिंडली) की चोट के कारण बाहर थे लेकिन अब उन्होंने राष्ट्रीय टीम के साथ अभ्यास दोबारा शुरू कर दिया है. मार्टिनेली ने कहा, ‘वह बहुत उच्च स्तर पर हैं और खेलने के लिए उत्सुक हैं. हर कोई उनकी गुणवत्ता जानता है. हम देख सकते हैं कि वह कितने प्रेरित हैं और हमें खुशी है कि वह इस तरह की प्रतिबद्धता और इच्छा दिखा रहे हैं.’
ब्राजील के मैनेजर कार्लो एनसिलोटी ने पहले ही पुष्टि की है कि नेमार को गुरुवार को मियामी में होने वाले मैच के लिए टीम में शामिल किया जाएगा, हालांकि उनके शुरुआती एकादश में खेलने की संभावना कम है और वह संभवतः बेंच से शुरुआत करेंगे.
34 वर्षीय सैंटोस एफसी के फॉरवर्ड ने ब्राजील के लिए 128 मैचों में 79 गोल किए हैं. वह देश के सर्वकालिक शीर्ष स्कोरर हैं. वे अक्टूबर 2023 में एसीएल चोट के बाद से राष्ट्रीय टीम के लिए नहीं खेले हैं. नेमार ने पहले संकेत दिया है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 उनके करियर का अंतिम विश्व कप हो सकता है.
ब्राजील वर्तमान में ग्रुप सी में 4 अंकों के साथ शीर्ष पर है और गोल अंतर के आधार पर मोरक्को से आगे है. टीम का लक्ष्य ग्रुप टॉपर बनकर नॉकआउट चरण में प्रवेश करना है ताकि यात्रा और तैयारी से जुड़ी लॉजिस्टिक सुविधाओं का लाभ मिल सके. टीम का मानना है कि मियामी में जीत दर्ज कर ग्रुप में पहला स्थान हासिल करना बेहतर होगा, क्योंकि इससे उन्हें बेहतर सुविधाएं और कम यात्रा जैसी रणनीतिक बढ़त मिलेगी.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Sports Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें