ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट एयरथिंग्स मास्टर्स के 8वें दौर में भारत के युवा ग्रैंडमास्टर आर. प्रगाननंदा (R. Praggnanandhaa) ने दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैगनस कार्लसन (Magnus Carlsen) को हराकर बड़ा उलटफेर किया है. प्रगाननंदा ने सोमवार की सुबह खेली गयी बाजी में काले मोहरों से खेलते हुए कार्लसन को 39 चाल में हराया. उन्होंने इस तरह से कार्लसन के विजय अभियान पर भी रोक लगाई, जिन्होंने इससे पहले लगातार तीन बाजियां जीती थी. वह नॉर्वे के इस सुपरस्टार को हराने वाले सिर्फ तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं.

सोलह साल के प्रगाननंदा की सोशल मीडिया पर जमकर सराहना हो रही है और उनकी तारीफ करने वालों में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) और अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष संजय कपूर भी शामिल हैं. प्रगाननंदा इससे पहले पांच बार के पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद और पी. हरिकृष्णा की एलीट सूची में शामिल हो गए, जो विश्व चैंपियन कार्लसन को हराने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं.

प्रगाननंदा ने फोन पर पीटीआई से कहा, ‘कार्लसन को हराने की मुझे काफी खुशी है. इससे बाकी बचे टूर्नामेंट और भविष्य में भी मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा.’ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी को हराने के बावजूद प्रगाननंदा अभी जश्न नहीं मना रहे हैं और उन्होंने कहा कि उनका ध्यान बाकी बचे टूर्नामेंट पर है.

उन्होंने कहा, ‘मुझे आगामी मुकाबलों पर ध्यान लगाना होगा. मुकाबले के बाद मैं सिर्फ आराम करना चाहता था.’ इस किशोर भारतीय ग्रैंडमास्टर ने कहा कि कार्लसन के खिलाफ मुकाबले में वह किसी विशिष्ट योजना के साथ नहीं उतरे थे.

उन्होंने कहा, ‘कार्लसन के खिलाफ मुकाबले के लिए कोई विशेष योजना या तैयारी नहीं थी. मैं सिर्फ उनके खिलाफ खेलने का लुत्फ उठाना चाहता था और अपने ऊपर मैंने कोई दबाव नहीं बनाया.’

प्रगाननंदा के कोच आरबी रमेश ने कहा कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के खिलाफ अपने शिष्य की जीत से वह काफी खुश हैं. रमेश ने कहा, ‘यह शानदार अहसास है. मुझे उसकी उपलब्धि पर गर्व है. इससे उसका आत्मविश्वास काफी बढ़ेगा.’

कार्लसन के खिलाफ आठ बाजी जीतने वाले आनंद ने ‘ट्वीट किया, ‘हमारी प्रतिभाओं पर हमेशा गर्व रहा है. रमेशबाबू प्रगाननंदा के लिए काफी अच्छा दिन.’

सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने ट्वीट किया, ‘प्राग (प्रगाननंदा) के लिए कितना शानदार अहसास होगा. सिर्फ 16 साल की उम्र में अनुभवी और दिग्गज मैग्नस कार्लसन को हराना और वह भी काले मोहरों से खेलते हुए, यह जादुई लम्हा है. भावी लंबे और सफल शतरंज करियर के लिए शुभकामनाएं. आपने भारत को गौरवांवित किया.’

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी इस युवा खिलाड़ी को बधाई दी. उन्होंने ट्वीट किया, ‘भारत के युवा ग्रैंडमास्टर आर प्रगाननंदा को एयरथिंग्स मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में गत विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन पर शानदार जीत के लिए बधाई. उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं.’

संजय कपूर ने प्रगाननंदा की सराहना करते हुए ट्वीट किया, ‘भारत के 16 साल के दिग्गज शतरंज खिलाड़ी रमेशबाबू प्रगाननंदा ने किसी और को नहीं, विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है. शानदार. यह बच्चा इस शानदार उपलब्ध के लिए सराहना का हकदार है.’

(इनपुट: भाषा)