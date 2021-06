देश के महान धावक मिल्खा सिंह (Milkha Singh) का शुक्रवार को चंड़ीगढ़ के पीजीआईएमईआर हॉस्पिटल में निधन हो गया. वह 91 साल के थे, जो कोविड-19 के बाद की जटिलताओं से जूझ रहे थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने उनके निधन पर शोक गहरा शोक व्यक्त किया है. Also Read - दुनिया को अलविदा कह गए ‘फ्लाइंग सिख’ Milkha Singh, 4 बार एशियन गेम्स में भारत को दिलाया था Gold

'फ्लाइंग सिख' के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह बीते महीने घातक वायरस कोरोना से जूझ रहे थे. बीते बुधवार को वह कोविड से तो उबर गए थे लेकिन कोविड के बाद होने वाली जटिलताओं से वह उबर नहीं पाए.

I had spoken to Shri Milkha Singh Ji just a few days ago. Little did I know that it would be our last conversation. Several budding athletes will derive strength from his life journey. My condolences to his family and many admirers all over the world. Also Read - Milkh Singh Health Update: मिल्खा सिंह की सेहत बिगड़ी, ऑक्सीजन लेवल घटा

— Narendra Modi (@narendramodi) June 18, 2021