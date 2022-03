GT vs LSG Dream11 Team Prediction गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जाइंट्स आज होने वाले मुकाबले के साथ आईपीएल (IPL 2022) में डेब्‍यू करने जा रही हैं. इस सीजन आईपीएल में आठ नहीं बल्कि 10 टीमें भाग ले रही हैं. यह गुजरात और लखनऊ (Gujarat Titans vs Lucknow Super Giants) का पहला सीजन है. ऐसे में इन दो राज्‍यों के फैन्‍स मुकाबले को लेकर काफी उत्‍साहित होंगे. ऐसा होना लाजमी भी है क्‍योंकि पहली बार उन्‍हें अपने प्रदेश की टीम मिलने जा रही है. हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) की टीम के साथ-साथ वो खुद भी कप्‍तान के तौर पर डेब्‍यू करने जा रहे हैं. बीते सीजन तक वो मुंबई इंडियंस का हिस्‍सा थे. वहीं, केएल राहुल (KL Rahul) नई फ्रेंचाइजी के साथ उनपर लगे बदनसीब होने के ठप्‍पे को हटाना चाहेंगे क्‍योंकि वो पंजाब किंग्‍स के लिए खेलते हुए बल्‍ले से तो अच्‍छा प्रदर्शन कर पाए थे लेकिन टीम का प्रदर्शन खास अच्‍छा नहीं रहा था.Also Read - PBKS vs RCB: पंजाब-बैंगलोर ने मिलकर लुटाए IPL इतिहास में एक मैच में सर्वाधिक एक्स्ट्रा रन, देखें आंकड़े

इस मुकाबले के दौरान ड्रीम11 खेलने के शौकीन फैन्‍स के लिए भी एक परफेक्‍ट टीम बनाने की चुनौती होगी. आइये हम आपको टीम बनाने के लिए अपने सुझाव देते हैं, जिससे आपको लाभ हो सकता है।

गुजरात टाइटंस बनाम लखनऊ सुपर जाइंट्स डीम11 टीम (GT vs LSG Dream11 Team Prediction)

कप्‍तान: हार्दिक पांड्या

उपकप्‍तान: मनीष पांडे

बल्‍लेबाज: केएल राहुल, शुबमन गिल, डेविड मिलर, इविन लुईस

विकेटकीपर: क्विंटन डी कॉक

ऑलराउंडर: कृणाल पांड्या, दीपक हुड्डा

गेंदबाज: मोहम्‍मद शमी, राशिद खान

गुजरात टाइटंस बनाम लखनऊ सुपर जाइंट्स संभावित-11 (GT vs LSG Probable-XI)

लखनऊ सुपर जायंट्स के संभावित-11: केएल राहुल (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एविन लुईस, मनीष पांडे, दीपक हुड्डा, क्रुणाल पांड्या, कृष्णप्पा गौतम, दुष्मंत चमीरा, अंकित राजपूत, अवेश खान, रवि बिश्नोई

गुजरात टाइटंस के संभावित-11: शुभमन गिल, मैथ्यू वेड (विकेटकीपर), विजय शंकर, डेविड मिलर, अभिनव मनोहर, हार्दिक पांड्या (कप्तान), राहुल तेवतिया, वरुण आरोन, राशिद खान, मोहम्मद शमी, लॉकी फर्ग्यूसन.