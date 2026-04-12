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LSG vs GT: गिल-बटलर की धमाकेदार बल्लेबाजी, गुजरात टाइटन्स ने लखनऊ को 7 विकेट से धोया

IPL 2026 LSG vs GT: आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ को 7 विकेट से हराया, गिल और बटलर की शानदार पारी से टीम ने आसान जीत दर्ज की.

Published date india.com Updated: April 12, 2026 9:16 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
gt vs lsg ipl 2026
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IPL 2026 LSG vs GT: आईपीएल 2026 के 19वें मैच में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया. यह मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया. इस जीत के साथ जीटी ने सीजन में अपनी पकड़ मजबूत की. गुजरात की यह चार मैचों में दूसरी जीत रही और टीम अब पॉइंट्स टेबल में पांचवें नंबर पर पहुंच गई है. वहीं लखनऊ की टीम चार में से दो मैच हारकर छठे स्थान पर है. मैच में गुजरात ने पूरे कंट्रोल के साथ खेल दिखाया.

लखनऊ की धीमी शुरुआत

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. टीम ने सिर्फ 14 रन पर ही मिचेल मार्श का विकेट खो दिया. इसके बाद एडेन मार्करम और कप्तान ऋषभ पंत ने पारी संभालने की कोशिश की. दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 31 रन जोड़े, लेकिन यह साझेदारी ज्यादा देर नहीं चल सकी. पंत 18 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद टीम लगातार छोटे-छोटे स्कोर पर विकेट खोती रही, जिससे बड़ा स्कोर बनाना मुश्किल हो गया.

मिडिल ऑर्डर ने किया संघर्ष

पंत के आउट होने के बाद मार्करम ने आयुष बडोनी के साथ कुछ रन जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए. मार्करम ने 30 रन बनाए, जबकि बडोनी सिर्फ 9 रन ही बना सके. इसके बाद निकोलस पूरन और अब्दुल समद ने पारी को थोड़ा संभाला. दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया. पूरन ने 19 रन बनाए, जबकि समद और मुकुल चौधरी ने 18-18 रन जोड़े. आखिर में लखनऊ की टीम 20 ओवर में 164 रन ही बना सकी, जो इस पिच पर एक औसत स्कोर माना गया.

गुजरात की मजबूत गेंदबाजी

गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. प्रसिद्ध कृष्णा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए और लखनऊ की टीम को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया. इसके अलावा अशोक शर्मा ने 2 विकेट लिए. कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज को भी 1-1 सफलता मिली. गेंदबाजों के इस प्रदर्शन ने गुजरात को मैच में बढ़त दिला दी थी.

गिल-बटलर ने दिलाई जीत

165 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम की शुरुआत अच्छी रही. साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 45 रन जोड़े. सुदर्शन जल्दी आउट हो गए, लेकिन गिल ने पारी संभाल ली. इसके बाद जोस बटलर ने गिल का साथ दिया और दोनों ने मिलकर 84 रन की शानदार साझेदारी की. गिल ने 56 रन और बटलर ने 60 रन की शानदार पारी खेली. आखिर में वाशिंगटन सुंदर और राहुल तेवतिया ने टीम को बिना दबाव के जीत दिला दी. गुजरात ने 18.4 ओवर में मैच जीतकर शानदार प्रदर्शन दिखाया.

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Rishabh Kumar

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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