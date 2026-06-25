FIFA World Cup 2026: मेक्सिको के 40 साल के खिलाड़ी ने बना डाला ऐतिहासिक रिकॉर्ड, विदाई मैच को बनाया खास

FIFA World Cup 2026: मेक्सिको के दिग्गज गोलकीपर गिलेर्मो ओचोआ ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाकर अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कहा. उनकी विदाई जीत और यादगार उपलब्धियों से भरी रही.

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Guillermo Ochoa Retires From International Football (Image X/@FIFAcom)

40 साल की उम्र में बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड

छह फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ी

मेक्सिको के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने ओचोआ

जीत के साथ लिया अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से विदाई

Guillermo Ochoa: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मेक्सिको के दिग्गज गोलकीपर गिलेर्मो ओचोआ ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को यादगार अंदाज में अलविदा कह दिया. चेकिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उन्होंने अपने करियर का आखिरी मैच खेला. यह मैच सिर्फ मेक्सिको की जीत के लिए ही नहीं, बल्कि ओचोआ के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के लिए भी हमेशा याद रखा जाएगा. 40 साल की उम्र में मैदान पर उतरकर उन्होंने ऐसा कारनामा किया, जो बहुत कम खिलाड़ियों के नाम दर्ज है.

इस खास मौके ने उनके लंबे और सफल करियर को शानदार अंत दिया. ग्रुप स्टेज के अपने आखिरी मुकाबले में मेक्सिको ने चेकिया को 3-0 से हराया. इस जीत के साथ टीम ने लगातार तीसरी जीत हासिल की और अगले राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली. मैच के 77वें मिनट में गिलेर्मो ओचोआ को मैदान पर उतरने का मौका मिला. जैसे ही उन्होंने मैदान में कदम रखा, एक बड़ा रिकॉर्ड उनके नाम हो गया. स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों ने उनका जोरदार स्वागत किया. यह पल उनके करियर के सबसे भावुक और खास पलों में से एक बन गया.

सबसे उम्रदराज मेक्सिकन खिलाड़ी बने ओचोआ

गिलेर्मो ओचोआ अब फीफा वर्ल्ड कप में मेक्सिको की ओर से खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने 40 साल और 346 दिन की उम्र में यह रिकॉर्ड बनाया. इससे पहले यह रिकॉर्ड मेक्सिको के पूर्व कप्तान राफा मार्केज के नाम था, जिन्होंने 39 साल 139 दिन की उम्र में अपना आखिरी वर्ल्ड कप मैच खेला था. ओचोआ ने इस उपलब्धि के साथ अपने नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड जोड़ लिया. उनकी फिटनेस और खेल के प्रति समर्पण की दुनिया भर में तारीफ हो रही है.

An emotional night at Mexico City Stadium for Guillermo Ochoa The Mexico goalkeeper – who is at his sixth @FIFAWorldCup – came off the bench to feature, 22 years on from making his professional debut at the same stadium! pic.twitter.com/vWzmDsC5RN — FIFA (@FIFAcom) June 25, 2026

मेसी और रोनाल्डो के खास क्लब में शामिल

ओचोआ की यह उपलब्धि सिर्फ उम्र तक सीमित नहीं रही. वह अब उन चुनिंदा खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने छह अलग-अलग फीफा वर्ल्ड कप में अपनी राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है. इस खास सूची में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के नाम भी शामिल हैं. ओचोआ 2006 और 2010 वर्ल्ड कप में बैकअप गोलकीपर थे, जबकि 2014, 2018 और 2022 में उन्होंने मुख्य गोलकीपर की भूमिका निभाई और कई शानदार प्रदर्शन किए.

जहां से शुरुआत हुई, वहीं लिया विदाई का फैसला

ओचोआ के लिए यह विदाई इसलिए भी खास रही क्योंकि उनका आखिरी मैच मेक्सिको के ऐतिहासिक एज्टेका स्टेडियम में खेला गया. यही वह मैदान है जहां उन्होंने साल 2004 में क्लब अमेरिका के लिए अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की थी. यानी 22 साल पहले जिस मैदान से उनका फुटबॉल सफर शुरू हुआ था, उसी मैदान पर उन्होंने अपने करियर का अंतिम अध्याय लिखा. मैच के बाद उन्होंने फैंस का धन्यवाद करते हुए कहा कि लोगों का प्यार और सम्मान ही उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है. उनके अनुसार इससे बेहतर विदाई की वह कल्पना भी नहीं कर सकते थे. यह पल मेक्सिको फुटबॉल इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा.