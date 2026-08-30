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DNA से खोजेंगे चैंपियन! 10 हजार खिलाड़ियों की होगी जेनेटिक टेस्टिंग, भारत का बड़ा दांव

गुजरात में स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम के तहत खिलाड़ियों का DNA टेस्ट होगा. जानें कैसे DNA से खेल प्रतिभा, प्रशिक्षण, आहार और फिटनेस की योजना बनाने की तैयारी है.

Written by: India.com Hindi News Desk Edited by: Gargi Santosh
Published: August 30, 2026, 12:08 AM IST
DNA से खोजेंगे चैंपियन! 10 हजार खिलाड़ियों की होगी जेनेटिक टेस्टिंग, भारत का बड़ा दांव
यह तरीका भारत के लिए नया है, लेकिन चीन और उज़्बेकिस्तान पहले आनुवंशिक परीक्षण को खेल प्रशिक्षण से जोड़ चुके हैं.

हर साल 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस (National Sports Day) मनाया जाता है. ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी को दुनिया के शिखर तक पहुंचाया. उनका मानना था कि चैंपियन खिलाड़ी की पहचान उसकी मेहनत और लगन से होती है, लेकिन अब भारत में चैंपियन खिलाड़ी तैयार करने के लिए मेहनत के साथ-साथ DNA का सहारा लेने की तैयारी है. गुजरात सरकार ने स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम शुरू किया है, जिसे आसान भाषा में DNA Talent Hunt कहा जा सकता है.

DNA से खिलाड़ी का पूरा प्लान होगा तैयार

स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम के तहत, गुजरात सरकार हर साल 2,000 खिलाड़ियों की जेनेटिक टेस्टिंग करेगी और पांच साल में करीब 10 हजार खिलाड़ियों का DNA डेटाबेस तैयार करने का लक्ष्य है. इसके लिए 26 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. DNA से मिली जानकारी के आधार पर खिलाड़ी के लिए सही खेल, ट्रेनिंग, डाइट और फ़िटनेस प्लान तैयार करने की कोशिश होगी. उदाहरण से समझें ACTN3 जीन को स्प्रिंटिंग और पावर वाले खेलों से जोड़ा जाता है, जबकि ACE जीन को सहनशक्ति से जुड़ी क्षमता में भूमिका निभाने वाला माना जाता है. DNA से चोट की संभावित जोखिमों की जानकारी लेकर One Player-One Diet और One Player-One Training जैसी णनीति बनाने की भी कोशिश होगी.

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चीन-उज़्बेकिस्तान में पहले हो चुका है प्रयोग

यह तरीका भारत के लिए नया है, लेकिन चीन और उज़्बेकिस्तान पहले आनुवंशिक परीक्षण को खेल प्रशिक्षण से जोड़ चुके हैं. चीन ने बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक से पहले एथलीट चयन में जीनोम सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल शुरू किया था. एक प्रोजेक्ट में गति, सहनशक्ति और शारीरिक ताकत जैसी क्षमताओं से जुड़े करीब 300 बेहतरीन एथलीट के DNA का अध्ययन किया गया. 2014 चीन में शीतकालीन ओलंपिक ने कुल 9 मेडल जीते थे, जबकि 2022 में यह संख्या बढ़कर 15 हो गई. एक 2021 स्टडी में 228 खिलाड़ियों के DNA से बनाए गए मॉडल ने किशोर खिलाड़ियों की भविष्य की क्षमता का अनुमान करीब 74% और मौजूदा खिलाड़ियों की क्षमता का आकलन करीब 85% सटीकता से किया. उज़्बेकिस्तान भी 2014 से स्कूली बच्चों के DNA सैंपल के जरिए Sports Talent को पहचानने पर काम कर रहा है.

भारत में कितना बड़ा हो सकता है फायदा?

भारत में करीब 26 करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से जुड़े हैं और करीब 64% बच्चे किसी न किसी शारीरिक गतिविधि या खेल में हिस्सा लेते हैं. लेकिन सिर्फ करीब 1% बच्चे ही उच्च स्तर पर किसी भी खेल तक पहुंच पाते हैं. ऐसे में अगर जेनेटिक टेस्टिंग का सिस्टम लेवल बड़े पैमाने पर लागू होता है तो सही टैलेंट को शुरुआती लेवल पर एडमिशन में मदद मिल सकती है. Google और डेलॉइट की स्टडी के मुताबिक भारत का स्पोर्ट्स मार्केट करीब 5 लाख करोड़ रुपये का है, जो 2030 तक करीब 10 करोड़ लाख रुपये तक पहुंच सकता है. खेल क्षेत्र से लगभग 47 लाख लोगों को रोजगार मिला है, जिससे 2030 तक 1 करोड़ तक की पहुंच का अनुमान है.

DNA से चैंपियन की बात, लेकिन मैदान भी चाहिए

खिलाड़ियों की क्षमता को वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश के बीच मुंबई में नेविल डिसूजा फुटबॉल ग्राउंड को लेकर विवाद सामने आया है. BMC के एक प्रस्ताव के तहत इस खेल मैदान का उपयोग प्रदर्शनी केंद्र के लिए किया जाना है. खिलाड़ी ‘सेव प्लेग्राउंड्स’ अभियान चला रहे हैं और केस कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, अगला सुनवाई 18 सितंबर को है. प्लेयर्स का कहना है कि उन्होंने सबसे पहले कूपरेज ग्राउंड का रुख किया था, लेकिन वहां प्राइवेट फर्म ने लगभग 3,000 रुपये प्रति घंटे की फ़िक्सेस लेने के बाद नेविल ग्राउंड को अपना हिस्सा बना लिया. इसी मैदान से राहुल भेके, रोलिन बोर्गेस और अमय रानावाडे जैसे खिलाड़ी निकलते हैं। केंद्र सरकार ने पिछले एक साल में खेल और खिलाड़ियों के लिए करीब 2,500 करोड़ रुपये दिए हैं, 5 हजार से ज्यादा बड़े अधिकारियों-कर्मचारियों की जिम्मेदारी खेल संस्थानों की है और 10 से ज्यादा बड़े खेल कार्यक्रम चल रहे हैं. ऐसे में सवाल है- अगर डीएनए से चैंपियन खोज भी ली गई, तो उसे खेलने और तैयार होने के लिए मैदान कहां मिलेगा?

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