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GT vs CSK: चेन्नई के लिए प्लेऑफ की राह हुई मुश्किल, गुजरात ने 89 रन से हराया
IPL 2026 GT vs CSK: गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराकर बड़ी जीत दर्ज की. इस हार के बाद चेन्नई की टीम आईपीएल 2026 प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई.
IPL 2026 GT vs CSK: आईपीएल 2026 के 66वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की. यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया. गुजरात की टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में दमदार खेल दिखाया. इस जीत के साथ गुजरात ने लीग चरण में अपनी 9वीं जीत हासिल कर ली. वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह हार काफी भारी साबित हुई. इस मुकाबले में हार के बाद टीम का प्लेऑफ में पहुंचने का सपना भी टूट गया. ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली टीम इस सीजन में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी और अब उनका सफर यहीं खत्म हो गया.
शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने जमाए रन
टॉस जीतकर चेन्नई ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन गुजरात के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज दिखाया. कप्तान शुभमन गिल ने तेजी से रन बनाए और सिर्फ 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया. उन्होंने 64 रन की शानदार पारी खेली. साई सुदर्शन ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की और 84 रन बनाए. उन्होंने 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. इसके अलावा जोस बटलर ने भी तेज बल्लेबाजी करते हुए 27 गेंदों में नाबाद 57 रन बनाए. गुजरात ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 229 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. चेन्नई के लिए मुकेश चौधरी, स्पेंसर जॉनसन और अंशुल कंबोज को एक-एक विकेट मिला.
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बड़े लक्ष्य के सामने बिखरी चेन्नई की बल्लेबाजी
230 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत बेहद खराब रही. ओपनर संजू सैमसन बिना खाता खोले आउट हो गए. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी सिर्फ 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. उर्विल पटेल भी डक पर आउट हुए. मैथ्यू शॉर्ट ने 24 रन बनाए, जबकि कार्तिक शर्मा 19 रन बनाकर रन आउट हो गए. शिवम दुबे ने जरूर तेजी से बल्लेबाजी करते हुए 17 गेंदों में 47 रन बनाए, लेकिन उन्हें दूसरे बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला. पूरी टीम सिर्फ 13.4 ओवर में 140 रन बनाकर ऑलआउट हो गई.
गुजरात के गेंदबाजों ने किया कमाल
गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया. मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा और राशिद खान ने चेन्नई की बल्लेबाजी को पूरी तरह दबाव में रखा. तीनों गेंदबाजों ने 3-3 विकेट हासिल किए और मैच को पूरी तरह गुजरात के पक्ष में कर दिया. राशिद खान ने अपनी स्पिन गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान किया, जबकि सिराज और रबाडा ने तेज गेंदबाजी से लगातार विकेट निकाले. चेन्नई की टीम शुरुआत के झटकों से कभी बाहर नहीं निकल पाई और मैच जल्दी खत्म हो गया.
दोनों टीमों ने किए थे बदलाव
इस मुकाबले से पहले दोनों टीमों ने अपनी प्लेइंग इलेवन में बदलाव किए थे. गुजरात टाइटंस ने साई किशोर की जगह प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया. वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने दो बदलाव करते हुए प्रशांतवीर की जगह मैथ्यू शॉर्ट को मौका दिया. हालांकि टीम में बदलाव का फायदा चेन्नई को नहीं मिल पाया. दूसरी तरफ गुजरात ने घरेलू मैदान पर शानदार खेल दिखाकर अपने फैंस को खुश कर दिया. अब गुजरात की टीम प्लेऑफ की ओर मजबूत कदम बढ़ा चुकी है, जबकि चेन्नई का इस सीजन का सफर खत्म हो गया.
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