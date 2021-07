दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के जीवन ने में उनके बचपन के कोच रमाकांत अचरेकर (Ramakant Achrekar) का क्या महत्व है यह किसी से छिपा नहीं है. जीनियस बल्लेबाज तेंदुलकर ने हमेशा ही अपनी कामयाबी का श्रेय उन्हें दिया है. सचिन हर बार गुरु पूर्णिमा (Guru Purnima) के मौके पर अपने गुरु का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते. लेकिन अब जब वह इस दुनिया में नहीं हैं, तब भी सचिन उनके घर जाकर उनकी तस्वीर के सामने अपना शीष निभाना नहीं भूले.Also Read - Guru Purnima 2021 Date: कब है गुरु पूर्णिमा? यहां जानें शुभ मुहूर्त और पूजन विधि

मास्टर ब्लास्टर की इस अदा ने एक बार फिर उनके फैन्स का दिल जीत लिया. सचिन (Sachin Tendulkar) ने अपने टि्वटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में सचिन अपने गुरु की तस्वीर की सामने गुलाब के फूल रखकर उन्हें हाथ जोड़कर नमन करते हुए दिख रहे हैं.

Visited Achrekar Sir’s home today to pay my respects to him on #GuruPurnima . All memories came rushing back. Can’t thank him enough for his contribution in my life. pic.twitter.com/FuHyNCA3aA

सचिन (Sachin Tendulkar) ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, ‘गुरु पूर्णिमा के दिन अचरेकर सर के घर जाकर उन्हें नमन करने के लिए गया. सभी पल याद आ रहे थे. मेरे जीवन में उनका जो योगदान है उसका धन्यवाद कभी नहीं कर पाऊंगा.’

सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने हमेशा ही अपनी कामयाबी का श्रेय अपने बचपन के गुरु रमाकांत आचरेकर को दिया है. वह इंटरनेशनल क्रिकेट में खुद को स्थापित करने के बाद भी अपनी बल्लेबाजी को लेकर हमेशा उनका मार्गदर्शन लिया करते थे. अपनी रिटायरमेंट के मौके पर सचिन ने अपने गुरु को इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना आखिरी 200वां टेस्ट मैच देखने के लिए खास न्योता दिया था.

A Guru who guides & helps you find your feet, lives with you forever.

There's so much that you have left with us Achrekar Sir, 𝒕𝒉𝒂𝒕 can never be described in words.

Thinking of you & your invaluable lessons both on & off the field. pic.twitter.com/OriiPKsLnl

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 2, 2021