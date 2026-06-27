राजनीति और क्रिकेट में नहीं मिल रहे दिल, हॉकी के मैदान पर भारत-पाकिस्तान ने मिला लिए हाथ- FIH प्रो लीग में दिखा नजारा

India Pakistan Hand Shake in FIH Pro League: बीते साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान टोटल बॉयकॉट की नीति अपनाई थी. इसके बाद से भारत इस चिर-प्रतिद्वंद्वी से खेल के मैदान पर भी पर्याप्त दूरी रख रहा था.

Written by: Arun Kumar
Updated: June 27, 2026, 9:32 AM IST
Indian Hockey Team x
भारतीय हॉकी टीम @Hockey India के X हैंडल से
  • FIH में भारत पाकिस्तान ने खेले दो मैच, दोनों में मिलाया हाथ
  • पहलगाम आतंकी हमले के बाद खेल के मैदान पर भी भारत पाकिस्तान से नहीं मिला रहा था हाथ
  • भारत ने 7-1 से पाकिस्तान को रौंदा,  इससे पहले मैच में भी दी थी मात
  • खेल के मंच पर फिर छिड़ी चर्चा क्या भारत ने ‘नो हैंडशेक’ की नीति पर बदला रुख!

लंदन में इन दिनों हॉकी के बड़े टूर्नामेंट में से एक FIH प्रो लीग खेली जा रही है. यहां भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा मुकाबले में जीत दर्ज की. इस बार उसने अपने इस चिर-प्रतिद्वंद्वी को 7-1 से पीट दिया. इस एकतरफा मुकाबले के बाद मैदान पर खेल भावना का एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जब दोनों टीमों के खिलाड़ी एक-दूसरे से हाथ मिलाते नजर आए. इससे पहले पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत पाकिस्तान का हर मोर्चे पर टोटल बॉयकॉट कर रहा था और खेल के मैदान पर भी दोनों देशों के खिलाड़ी एक-दूसरे से हाथ तक नहीं मिला रहे थे. क्रिकेट के मैदान पर यह नजारा बार-बार देखने को मिला.

पिछले साल से भारत ने पाकिस्तान को लेकर बदला था रुख

अप्रैल 2025 में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों पहलगाम में धर्म के आधार पर 26 लोगों की हत्या कर दी थी. इसके बाद भारतीय सेना ने उसे सबक सिखाने के मकसद से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर उसके यहां मौजूद कई आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था. इसके बाद से दोनों देशों के बीच सभी तरह के रिश्ते खत्म हो गए और खेल के मैदान पर भी इसका असर दिखा. भारत पाकिस्तान इस बीच क्रिकेट के मैदान पर एशिया कप, टी20 वर्ल्ड कप, महिला वनडे वर्ल्ड कप, अंडर 19 वर्ल्ड कप समेत कई बड़े और अहम टूर्नामेंट में भिड़े लेकिन यहां खिलाड़ी एक-दूसरे से हाथ नहीं मिला रहे और न ही बात कर रहे थे.

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FIH में बदला-बदला दिखा भारत का रुख

इस बीच इन दिनों लंदन में खेले जा रहे FIH हॉकी टूर्नामेंट में नजारा कुछ अलग दिखा है. यहां भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दोनों ही मैच जीतकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए हैं. खेल के मैदान पर खिलाड़ियों के हाथ मिलाने की घटना इसलिए भी चर्चा में है कि क्या भारत पाकिस्तान पर खेल के मैदान पर नरमी दिखाने के मूड में है.

क्रिकेट के मैदान से भारत ने पाक पर दिखाई थी सख्ती

खेल के मैदान में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने की शुरुआत क्रिकेट के मैदान पर शुरू हुई थी, जब एशिया कप 2025 के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में यह फैसला हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने और भारतीय सेना के प्रति समर्थन दिखाने के लिए उठाया गया था. इसके बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम और अंडर-19 टीम ने भी यही रुख अपनाया. इतना ही नहीं, कुछ अन्य खेलों के भारतीय खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों से मैच से पहले और बाद में हाथ नहीं मिलाया.

सूर्यकुमार यादव की टीम के रुख ने पूरी दुनिया का खींचा था ध्यान

सूर्यकुमार यादव की टीम के इस फैसले ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरीं, और ग्लोबल मीडिया ने सिर्फ इसके बारे में लिखने के लिए भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैचों को कवर किया. खेलों में हाथ मिलाना या विरोधी का अभिवादन करना सबसे सामान्य चलन में से एक है और इसे ज्यादातर शिष्टाचार और खेल भावना का हिस्सा माना जाता है. हालांकि, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ ‘नो हैंडशेक’ पॉलिसी को तोड़ दिया है.

खेल के मैदान पर क्या पाक पर नरम हुआ भारत!

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्रिकेट के मैदान पर भारतीय खिलाड़ी हॉकी टीम द्वारा की गई पहल को आगे बढ़ाते हैं या फिर ‘नो हैंडशेक’ के चलन को बरकरार रखते हैं. मुकाबले में भारतीय टीम की ओर से सुखजीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, हार्दिक, जुगराज सिंह , अभिषेक , राज कुमार पाल , और दिलप्रीत सिंह ने एक-एक गोल दागा. पाकिस्तान की तरफ से एकमात्र गोल अबू महमूद ने किया. यह भारत की पाकिस्तान के खिलाफ लगातार 17वीं जीत है.

(आईएएनएस एजेंसी इनपुट्स के साथ)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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