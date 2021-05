भारतीय टेस्ट टीम के बल्लेबाज हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) इन दिनों इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं. शांत स्वभाव के विहारी हमेशा ही कूल दिखते हैं लेकिन जब पानी सिर से ऊपर हो जाए तो विहारी उसे संभालना भी बखूबी जानते हैं. टि्वटर पर भी कुछ ऐसा ही वाक्या देखने को मिला. जब एक टि्वटर यूजर ने उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की तो विहारी ने उसे आईना दिखाने में देर नहीं लगाई. Also Read - इंग्‍लैंड जाने वाले क्रिकेटर्स को केवल Covishield Vaccine लगवाने का फरमान, BCCI ने कहा- 'Co Vaccine से इस वजह से करें परहेज'

वैसे विहारी भले ही इन दिनों इंग्लैंड में हैं लेकिन इस मुश्किल घड़ी में वह सोशल मीडिया के माध्यम से देश के जरूरतमंद लोगों की जमकर मदद भी कर रहे हैं. वह कोरोना वायरस से लड़ने के लिए फंड्स जुटा रहे हैं और उन ट्वीट्स को रिपोस्ट कर रहे हैं जो हॉस्पिटल में बैड या ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं.

एक ओर दुनिया जहां इस मुश्किल घड़ी में सुरक्षित निकलने का रास्ता ढूंढ रही है वहीं दूसरी ओर शरारती किस्म के लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं. ऐसी ही घटना विहारी के साथ टि्वटर पर तब हुई, जब एक यूजर ने उन्हें किसी ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, 'ठीक है 2 मसाला डोसा ले आओ भाई. और हां नारियल की चटनी लाना.'

I would if you’re suffering like many people in India are right now. Oh, wait a minute you’re actually suffering from a different disease. I’m sorry! 🙂 https://t.co/rLaOQDa7v3

— Hanuma vihari (@Hanumavihari) May 9, 2021