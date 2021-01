सिडनी टेस्ट मैच को ड्रॉ (IND vs AUS Sydney Test) कराने में मैच के 5वें और अंतिम दिन करीब 4 घंटों तक चोटिल अवस्था में भी बैटिंग करने वाले हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) की यूं तो चौतरफा तारीफ हो रही है. विहारी ने रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) के साथ मिलकर 42.4 ओवरों तक निरंतर बल्लेबाजी की. Also Read - India vs Australia: चौथे टेस्ट में टीम इंडिया का संभावित प्लेइंग XI, 3 बदलाव पक्के 1 पर संदेह

एक वक्त पर टीम इंडिया इस टेस्ट मैच में हार की कगार पर थी. लेकिन रिषभ पंत, चेतेश्वर पुजारा, विहारी और अश्विन के प्रयास से भारत इस टेस्ट मैच को ड्रॉ कराने में कामयाब रहा. इसके बावजूद केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता बाबुल सुप्रियो (Babul Supriyo) ने विहारी की आलोचना की है. विहारी ने भी सुप्रियो को अपने ही अंदाज में जवाब दिया है, जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है.

If Hanuma showed this little initiative of just standing& hitting the BAD BALLS for boundaries, India may hv got this historic win GIVEN that Pant did what no one expected•And, I am reiterating that it's ONLY the bad balls that cud hv been hit given Hanuma was set batman by then https://t.co/C8Z5YKOHCk

— Babul Supriyo (@SuPriyoBabul) January 11, 2021