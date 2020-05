वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा (Brian Lara) आज यानी शनिवार (02 अप्रैल 2020) को 51 साल के हो गए. बाएं हाथ के इस पूर्व स्टार बल्लेबाज के नाम टेस्ट क्रिकेट में नाबाद 400 और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नाबाद 501 रन की पारी खेली है जो अब भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है. लारा ने साल 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचों की सीरीज के चौथे और अंतिम टेस्ट मैच में ये मैराथन पारी खेली थी जो आज तक कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ सका है. Also Read - ब्रायन लारा के जन्‍मदिन पर दोस्‍त सचिन ने दिया खास संदेश, ICC ने कह दी ये बात

On This Day: आज के दिन विंडीज दिग्गज ब्रायन लारा ने बनाया था वो रिकॉर्ड, जिसे नहीं तोड़ सका कोई खिलाड़ी

लारा की 400 रन की नाबाद पारी इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने क्रीज पर उस समय मोर्चा संभाला था जब विंडीज की टीम पहली पारी में 98 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी थी. इस पारी में विंडीज के इस बल्लेबाज ने 43 चौके और 4 छक्के लगाए थे. लारा की इस बेहतरीन पारी के दम पर विंडीज ने 5 विकेट पर 751 रन बनाकर अपनी पहली पारी घोषित की थी. हालांकि ये टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था.

मैथ्यू हेडन के रिकॉर्ड को किया था ध्वस्त

अपने टेस्ट करियर में 131 मैच खेलने वाले लारा ने ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज मैथ्यू हेडन (Mathew Hayden) के सर्वाधिक निजी स्कोर को ध्वस्त किया था. हेडन के नाम टेस्ट की एक पारी में 380 रन बनाने का रिकॉर्ड था जो उन्होंने 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाए थे. इसे संयोग ही कहा जाएगा कि हेडन ने 1994 में लारा के 375 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ अपने नाम टेस्ट की एक पारी में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड दर्ज किया था.

डरहम के खिलाफ खेली थी नाबाद 501 रन की पारी

टेस्ट क्रिकेट में 34 शतक लगाने वाले लारा ने 1994 में डरहम के खिलाफ नाबाद 501 रन की पारी खेली थी. ये मैच एजबस्टन में खेला गया था और लारा वारविकशॉयर के लिए खेल रहे थे. लारा की इस रिकॉर्ड पारी के दम पर वारविकशायर ने अपनी पहली पारी 4 विकेट पर 810 रन पर घोषित की थी. लारा ने तब 427 गेंदों पर 62 चौके और 10 छक्के लगाए थे.

2007 में इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा था अलविदा

अपनी बल्लेबाजी के दम पर अकेले मैच का रुख अपनी ओर मोड़ने का माद्दा रखने वाले लारा ने साल 2007 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम 53 शतकों के साथ कुल 22,358 रन दर्ज है.

लारा ने 131 टेस्ट और 299 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं

लारा ने अपने क्रिकेट करियर में 131 टेस्ट और 299 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले. टेस्ट में उनके नाम 34 शतकों के साथ 11,953 रन दर्ज हैं जबकि वनडे में 19 शतक के साथ इस दिग्गज बल्लेबाज ने कुल 10,405 रन जुटाए.

टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक रन बटोरने का रिकॉर्ड है लारा के नाम

टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक रन जुटाने का रिकॉर्ड लारा के नाम है. लारा ने साल 2003 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रॉबिन पीटरसन के एक ओवर में कुल 28 रन बनाए थे जो अब तक रिकॉर्ड है. हालांकि उनके बाद ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज बेली और दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज ये कारनामा कर चुके हैं.