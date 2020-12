टीम इंडिया के स्टार चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) सोमवार को अपना 26वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर क्रिकेट बिरादरी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रही है. बीसीसीआई (BCCI) ने इस मौके पर उनकी पिछले साल दिसंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ ली हैट्रिक को याद किया है. Also Read - नई 'मिस्ट्री गेंद' के साथ भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तैयार हैं नाथन लियोन

इसके अलावा केकेआर ने भी अपने इस गेंदबाज को बर्थडे की बधाई दी है. कुलदीप के साथ खेलने वाले कई खिलाड़ियों ने भी उन्हें जन्मदिन मुबारक कहा है. देखें टि्वटर पर कुलदीप के जन्मदिन पर किसने क्या लिखा… Also Read - सलाइवा पर लगे बैन से 'हैंडीकैप' हो गए हैं गेंदबाज: सचिन तेंदुलकर

BCCI ने कुलदीप इंटरनेशनल उपलब्धियों की तारीफ करते हुए लिखा- Also Read - India vs Australia: अगर ऑस्ट्रेलिया ने स्लेजिंग की कोशिश की तो उन्हें करारा जवाब मिलेगा: शुबमन गिल

88 intl. caps 🧢

168 intl. wickets ☝️

Fastest Indian spinner to 100 ODI wickets 👌

First Indian to take two hat-tricks in international cricket 🔥

Wishing #TeamIndia's @imkuldeep18 a very happy birthday 🎂👏👏

Let's relive his hat-trick against West Indies 📽️👇

— BCCI (@BCCI) December 14, 2020