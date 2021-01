भारतीय टेस्ट टीम में अपनी ठोस और टिककर बल्लेबाजी करने के लिए मशहूर बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) आज अपना 33वां बर्थडे सेलीब्रेट कर रहे हैं. हर टेस्ट मैच में खुद को साबित करने वाले पुजारा ने हाल ही में अपना दम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दिखाया. इस बार उनके बल्लेबाज से कुछ बड़ी पारियां भले न निकली हों लेकिन उन्होंने टिककर बल्लेबाजी करते हुए सिडनी और ब्रिसेबनट टेस्ट में अपना रंग खूब जमाया. भारत एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में 2-1 से हराकर लौटा है तो इसमें पुजारा का योगदान भी अहम है. Also Read - Bigg Boss 14: राखी ने पार की शारी हदें, अपने पूरे शरीर पर लिखा 'आई लव यू अभिनव'...रुबीना ने कहा- 'गंदा'

इस दौरे पर इस बल्लेबाज ने कुल तीन फिफ्टी अपने नाम कीं. टेस्ट क्रिकेट में पुजारा को भारतीय टीम का संकटमोचक बल्लेबाज कहा जाता है. वह आधुनिक क्रिकेट में पुरानी शैली के बल्लेबाज हैं, जो विकेट पर पूरा समय लेकर पहले गेंदबाजों को अपने सॉलिड डिफेंस से थकाते हैं और फिर रनों का अंबार लगाते हैं. अपने करियर में अभी तक खेले कुल 81 टेस्ट में उन्होंने 6111 रन अपने नाम किए हैं. उनके नाम 18 शतक और 28 हाफ सेंचुरी हैं.

Happy birthday, @cheteshwar1 🎉

👕 81 Tests

🏏 6111 runs

🌟 46 fifty-plus scores

He has three Test double hundreds to his name, including a high score of 206* 👏

