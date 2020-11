टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने सानिया मिर्जा (Sania Mirza) को बर्थडे अपने अलग अंदाज में बर्थडे विश किया है. युवराज ने अपनी दोस्ता सानिया को बर्थडे विश करते हुए उन्हें मिर्ची मॉमी कहा है. उन्होंने माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट टि्वटर पर सानिया जन्मदिन की ये शुभकामनाएं दीं, जिसे फैन्स भी खूब पसंद कर रहे हैं. Also Read - PSL 2020: पति शोएब मलिक को चीयर करने स्टेडियम पहुंचीं पत्नी सानिया मिर्जा, तस्वीरें देखें

बता दें सानिया मिर्जा (15 नवंबर) आज अपना 34वां बर्थडे सेलीब्रेट कर रही हैं. इस मौके पर युवराज सिंह ने उन्हें टि्वटर पर विश करते हुए लिखा, ‘हैप्पी बर्थडे मिर्ची मॉमी सानिया मिर्जा! आशा करता हूं आपका आने वाला साल ‘ऐस’ (बेस्ट) होगा! ढेर सारा प्यार हमेशा.’ इसके साथ उन्होंने एक लाल मिर्च वाला इमोजी भी पोस्ट किया है. इस ट्वीट में युवराज ने सानिया के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर भी पोस्ट की है. Also Read - पूर्व दिग्गज युवराज सिंह ने कहा- बेहद खास खिलाड़ी बनने की कगार पर हैं इशान किशन

बता दें सानिया इन दिनों पाकिस्तान में हैं. उनके पति शोएब मलिक इन दिनों पीएसएल में खेल रहे हैं. शनिवार को शोएब अपनी टीम पेशावर जल्मी के लिए मैच खेले थे, जिसमें सानिया मिर्जा भी स्टेडियम में उन्हें चीयर करने पहुंची थीं.

शोएब की टीम पेशावर जल्मी ने सानिया की कुछ तस्वीरें अपने टि्वटर हैंडल पर भी साझा की थीं. वैसे शादी के बाद से सानिया और शोएब मलिक दुबई में रहते हैं. इन दोनों स्टार खिलाड़ियों की शादी को 10 साल हो चुके हैं और साल 2018 में उन्होंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था.

.@MirzaSania in the House to support Peshawar Zalmi⚡

Watch the match live 👇https://t.co/esM6pltyiE#Zalmi #YellowStorm #PZvLQ #PhirSeTayyarHain pic.twitter.com/q2S2vl3o1k

— PeshawarZalmi (@PeshawarZalmi) November 14, 2020