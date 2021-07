भारत के महान कप्तानों में शुमार महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) आज अपना 40वां बर्थडे सेलीब्रेट (Happy Birthday MS Dhoni) कर रहे हैं. इस मौके पर धोनी को उनके साथ खेले खिलाड़ियों से खूब बधाइयां भी मिल रही हैं. आईसीसी ने भी इस पूर्व स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज को अपने ही अंदाज में बधाई दी है. आईसीसी ने माही के बर्थडे पर एक खास वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में धोनी की कप्तानी वाले कई खास पल शेयर किए हैं.Also Read - Shubman Gill Replacement: टीम मैनेजमेंट-चयनकर्ताओं के बीच तकरार पर BCCI ने दी प्रतिक्रिया, क्‍या अकेले पड़ गए विराट ?

आईसीसी ने जो वीडियो शेयर किया है उसने धोनी की कप्तानी वाले कई अलग-अलग मैचों में उनके उन खास निर्णयों को दिखाया गया है. करीब 5 मिनट के इस वीडियो को टि्वटर पर शेयर करते हुए आईसीसी ने लिखा, 'इसका भी एक कारण है कि उन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है. उनके जन्मदिन के मौके पर फिर से जीते हैं टीम इंडिया के कप्तान एमएस धोनी के कुछ यादगार निर्णयों की झलक.'

अपने इस वीडियो में आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2007 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ जोगिंदर शर्मा से अंतिम ओवर फिंकवाने का निर्णय लेने से लेकर 2011 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ युवराज सिंह से पहले खुद के बल्लेबाजी पर उतरने के ऐतिहासिक फैसले की भी झलक दिखाई है.

There’s a reason they call him Captain Cool 😎

On his birthday, relive some of MS Dhoni’s greatest calls as @BCCI skipper 👨‍✈‍ pic.twitter.com/8nK5hvTuWM

— ICC (@ICC) July 7, 2021