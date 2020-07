भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) आज 39 साल के हो गए हैं। इस मौके पर फैन्‍स और साथी खिलाड़ियों के बीच उन्‍हें बधाई देने का तांता लगा हुआ है। इन सबके बीच सबसे मजेदार ट्वीट केदार जाधव (Kedar Jadhav) की तरफ से किए गए जिन्‍होंने इस मौके पर ना सिर्फ धोनी के लिए संस्‍कृत में श्‍लोक पढ़े बल्कि उनके लिए हिन्‍दी फिल्‍म का एक मशहूर गाने का मुखड़ा भी गया। Also Read - 39 साल के हुए रांची के 'राजकुमार' MS Dhoni, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा #HappyBirthdayDhoni

केदार जाधव ने अपनी आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर धोनी के नाम एक नोट लिखते हुए अंत में लिखा, “अभी ना जाओ छोड़कर…के दिल अभी भरा नहीं…” धोनी को आईपीएल 2019 से टीम इंडिया में फिर वापसी करनी थी, लेकिन कोरोना काल में अबतक इसका आयोजन नहीं हो पाया है। ऐसे में धोनी का भविष्‍य अधर में लटक गया है। मौजूदा समय में माना जा रहा है कि धोनी जल्‍द ही रिटायरमेंट की घोषणा भी कर सकते हैं। Also Read - ‘सौरव गांगुली ने टीम इंडिया को जीत की मानसिकता दी, धोनी के बाद विराट ने इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचा’

जाधव के अलावा भारतीय टीम में साथी खिलाड़ी श्रेयस अय्यर, क्रुणाल पांड्या, आईसीसी, बीसीसीआई की तरफ से भी माही को अलग अंदाज में जन्‍मदिन की शुभकामनाएं दी गई। Also Read - नासिर हुसैन ने भारतीय टीम के चयन नीति पर उठाए सवाल, बोले-सिर्फ प्लान 'ए' से काम नहीं चलता

Mahi bhai! Happy birthday to a legend and the coolest guy around 😎 #HappyBirthdayDhoni @msdhoni pic.twitter.com/7gzHcdLWZT — Krunal Pandya (@krunalpandya24) July 7, 2020

Mahi bhai! Happy birthday to a legend and the coolest guy around 😎 #HappyBirthdayDhoni @msdhoni pic.twitter.com/7gzHcdLWZT — Krunal Pandya (@krunalpandya24) July 7, 2020

The Finisher.

The Keeper.

The Skipper.

Once in a lifetime cricketer.

Happy Birthday, MSD 🙌 #HappyBirthdayDhoni

Here’s a small tribute to your class https://t.co/aoO331rNaY #aakashvani — Aakash Chopra (@cricketaakash) July 7, 2020

One man, countless moments of joy! 🇮🇳🙌 Let’s celebrate @msdhoni‘s birthday by revisiting some of his monstrous sixes! 📽️💪#HappyBirthdayDhoni — BCCI (@BCCI) July 6, 2020

🏆 2007 ICC Men’s T20 World Cup

🏆 2011 ICC Men’s Cricket World Cup

🏆 2013 ICC Champions Trophy Happy birthday to one India’s greatest captains of all time, MS Dhoni 🤩 pic.twitter.com/Zct4LucsEF — ICC (@ICC) July 7, 2020

Happy birthday Mahi bhai. I hope you have a wonderful and a fantastic day. Thank you for being such an amazing human being. God bless you. ❤️💯 pic.twitter.com/BZ1Za759FM — Kuldeep yadav (@imkuldeep18) July 6, 2020

An inspiration to millions of people around the world and one of my biggest role models. Wishing you a very happy birthday @msdhoni sir.#HappyBirthdayDhoni pic.twitter.com/TEg9vNWEsn — Veda Krishnamurthy (@vedakmurthy08) July 7, 2020

महेंद्र सिंह धोनी