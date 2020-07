बैडमिंटन स्‍टार पीवी सिंधु (Happy Birthday PV Sindhu) का आज जन्‍मदिन है. वो 25 साल की हो गई हैं. बेहद कम उम्र में शौहरत की बुलंदियों तक पहुंचने वाली सिंधु को इस मौके पर फैन्‍स ने सोशल मीडिया के माध्‍यम से शुभकामनाएं दी. Also Read - Happy Birthday PV Sindhu: विज्ञापन से कमाई में धोनी को भी पछाड़ चुकी हैं सिंधु, ये है संपत्ति का ब्‍यौरा

पीवी सिंधु मौजूदा समय में यूथ आइकन हैं. 2016 में उन्‍होंने रियो ओलंपिक में सिल्‍वर मैडल जीतकर इतिहास रच दिया था. ओलंपिक के इतिहास में वो सिल्‍वर मेडल लाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी थी. Also Read - पीवी सिंधु: ओलंपिक में इतिहास रचने वाली भारतीय खिलाड़ी के शानदार करियर पर एक नजर

आईये आपको फैन्‍स द्वारा जन्‍मदिन पर उन्‍हें किए गए मजेदार कमेंट से रूबरू कराते हैं. Also Read - Happy Birthday PV Sindhu: विरासत में मिला खेल, रोजाना 56 किलोमीटर की दूरी तय कर ट्रेनिंग अकादमी पहुंचती थीं पीवी सिंधू

#pvsindhu #HappyBirthdayPVSindhu

💥Pride Of Our Nation 🇮🇳

💥Young Women’s Inspiration👸

💥 First Olympic Silver Medalist Of Badminton🏅

💥 First Gold Medalist Of World Badminton Championship🥇

💥 First Indian to Won 5 Medals From World Badminton Championship

💥💥HBD @Pvsindhu1 pic.twitter.com/srSc5ruOcx — SakthiBala (@SakthiBala141) July 5, 2020

Do not kill the Dreams of a girl or the girl herself. She could be Nation’s pride Some Day !! #pvsindhu pic.twitter.com/gWYvSqIeTU — Rakesh Reddy (@RakeshCherabud) July 5, 2020

#pvsindhu pvsindhu is arguably the most prolific Indian Badminton racquet and shuttlecock Glowing star of the 21 century. As the first Indian woman to win a silver Sports medal at the Olympics and gold at the BWF World Championships, the World Champion is in a class by herself pic.twitter.com/Z3CAmwi49e — welovejio (@welovejio1) July 5, 2020

hbd @Pvsindhu1 akka 💐💐🎂🎂🎉🎉🎊🎊 indian pride inspirational player for many young ladies

hope u will inspire many young ladies in future with ur dedication, hardwork 🏸🥇#pvsindhu pic.twitter.com/Av1TBBTh3x — Venkata Kishore Korrapati (@kpvpkishore) July 5, 2020

Happy Birthday #PVSindhu🥰

She is the first Indian women to win a Olympic Silva Medel.

A badminton world champion and as will as Padma Shri & Padma Bhushan award💖#PrideOfIndia 💖🇮🇳💯 pic.twitter.com/55SU4AnbDo — Manish Biswas (@ManishB93789678) July 5, 2020

कमाई के मामले में भी सिंधु किसी से पीछे नहीं हैं. वो टीवी पर फ्लिपकार्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे ब्रांड का विज्ञापन करती नजर आती हैं. एक रिपोर्ट में यहां तक बताया गया है कि साल 2017 में पीवी सिंधु ने विज्ञापन से कमाई के मामले में पूर्व कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी को भी पीछे छोड़ दिया था.