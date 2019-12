भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह गुरुवार को 38 साल के हो गए. युवी के जन्मदिन पर उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है.

युवराज ने इस वर्ष इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी. उसके बाद वह हाल में अबु धाबी T10 लीग में खेलते हुए नजर आए थे. टी-20 के एक मैच में 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ने वाले युवराज ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से भी जंग जीती है.

बतौर ऑलराउंडर क्रिकेट करियर शुरू करने वाले युवराज सिंह ने वनडे और टी-20 के फॉर्मेट में टीम इंडिया के सबसे मजबूत मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर अपनी पहचान बनाई.

युवी ने 2007 T20 वर्ल्डकप में इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में छह छक्के लगाकर ‘सिक्सर किंग’ के नाम से अपनी अलग पहचान बनाई. युवी ने टीम इंडिया को 2007 में टी-20 वर्ल्ड कप और 2011 में वनडे वर्ल्ड चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी.

12 दिसंबर, 1981 में चंडीगढ़ में जन्मे युवी को बधाई देने में बीसीसीआई सहित कई दिग्गज शामिल हैं जिन्होंने इस मौके पर उन्हें अलग-अलग तरह से याद किया.

A true champion and an inspiration to many, here’s wishing @YUVSTRONG12 a very happy birthday#HappyBirthdayYuvi pic.twitter.com/bWtgnxbRyV — BCCI (@BCCI) December 12, 2019

Happy birthday Yuvi pa @YUVSTRONG12. Wishing you an incredible year ahead. May you always keep healthy & happy. #HappyBirthdayYuvi pic.twitter.com/8ZbqncmOiv — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) December 12, 2019

Happy birthday YUVI The Real Fighter SIXER KING#HappyBirthdayYuvi pic.twitter.com/uD0tEXerD4 — Mersal_karan (@Mersalkaran4) December 12, 2019

A legend on the field and a gem of a person off it. Wishing you a wonderful birthday yuvi pa! Keep shining. @YUVSTRONG12 #HappyBirthdayYuvrajSingh pic.twitter.com/1l1l5R8OlP — Pragyan Ojha (@pragyanojha) December 12, 2019

To one of the most inspiring cricketers, @YUVSTRONG12, happy birthday! May you have a wonderful year ahead! 💪🏽#HappyBirthdayYuvi pic.twitter.com/SoqIUF16BG — Mayank Agarwal (@mayankcricket) December 12, 2019

बाएं हाथ के बल्लेबाज युवराज ने भारत की ओर से 40 टेस्ट, 304 वनडे और 58 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. उन्होंने टेस्ट में 3 शतक और 11 अर्धशतके साथ कुल 1900 रन बनाए हैं जबकि वनडे में 8, 701 वहीं टी-20 में 1177 रन दर्ज है.

युवी के नाम टेस्ट में 9, वनडे में 111 और टी-20 में 28 विकेट दर्ज है.