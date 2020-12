भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे स्टाइलिश बल्लेबाजों में से एक युवराज सिंह (Yuvraj Singh) आज यानि कि 12 दिसंबर 2020 को अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं। क्रिकेट से संन्यास ले चुके यूवी को भारतीय फैंस आज भी उतना ही प्यार करते हैं और उनके जन्मदिन के मौके पर फैंस ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बधाई दी। Also Read - भड़काऊ और अपमानजनक भाषण के लिए फिल्म से हटाए गए क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह

युवराज ने यूं तो अपने करियर में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं लेकिन वो हमेशा ही टीम इंडिया के लिए विश्व कप के हीरो रहेंगे। यूवी ना भारत को एक नहीं बल्कि दो विश्व कप ट्रॉफियां जिताने में मदद की है। साल 2007 के टी20 विश्व कप और 2011 के वनडे विश्व कप., दोनों में ही युवराज ने मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता था। Also Read - धोनी-युवराज की तरह किसी भी लक्ष्य का पीछा करने में सक्षम हैं हार्दिक पांड्या: गौतम गंभीर

2011 विश्व कप में युवराज ने 362 रन बनाने के साथ 15 विकेट लेकर भारत को खिताबी जीत दिलाई थी। युवराज किसी विश्व कप टूर्नामेंट में 300 से ज्यादा रन बनाकर 15 विकेट लेने वाले पहले क्रिकेटर हैं। Also Read - #ArrestYograjSingh: किसान आंदोलन के दौरान हिन्‍दुओ पर विवादित बयान देकर बुरे फंसे Yuvraj Singh के पिता, Video Viral

Player of the Tournament in the 2011 @cricketworldcup

2007 @T20WorldCup champion

First man to hit sixes in an over in T20Is

Fastest fifty in T20Is

Happy birthday to the incredible @YUVSTRONG12 pic.twitter.com/VYqqPUMD0s

— ICC (@ICC) December 12, 2020