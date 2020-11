Also Read - Diwali 2020 Photos Ideas: इस दिवाली इन तरीकों से क्लिक करवाएं अपनी तस्वीरें, हर कोई हो जाएगा आपका दिवाना

देश भर में आज दीपावली (Happy Diwali 2020) का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस मौके पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने भी फैन्स को दीवाली की शुभकामनाएं दी हैं. कई खिलाड़ियों ने वीडियो संदेश के साथ बधाई दी है, तो कइयों ने फोटो और टैक्स्ट के माध्यम से ही फैन्स तक अपनी शुभकामनाएं पहुंचाई हैं.

देखें: दीवाली की बधाई देते हुए क्या बोले आपके चहेते खिलाड़ी…

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने कहा, ‘मेरी ओर आपको और आपके परिवार को दिवाली की शुभकामनाएं. इस दिवाली पर आपको शांति, संपन्नता और खुशियां मिलें. प्लीज इस बार पटाखे न जलाएं और पर्यावरण की रक्षा करें और अपने प्रियजनों के साथ साधारण दीया जलाएं और मिठाइयों के साथ यह त्योहार मनाएं.’

भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) आप सबको दीपावाली की हार्दिक शुभकामनाएं.

शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने कहा कि इस दिवाली किसी और की जिंदगी रोशन करें.

Hoping the brightness of this Diwali brings a safer and happier year ahead. Here's wishing all of you a harmonious and happy Diwali on VStar's behalf. #Diwali #Festive #Gabbar #ShikharDhawan #Vstar #SafeDiwali pic.twitter.com/V0FnEbUq4Q

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज इशांत शर्मा (Ishant Sharma) ने दिवाली विश करते हुए कहा, ‘आपको और आपके परिवार को दिवाली की शुभकामनाएं, दीपावली की सुंदरता आपके लिए खुशियां लाए! आपकी अच्छी सेहत और संपन्नता की कामना करता हूं.’

इस मौके पर इशांत ने ‘बाल दिवस’ के दिन को याद करते हुए देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को भी याद किया.

Wishing you & your family a very #HappyDiwali, may the beauty of #Deepavali bring you happiness! Wishing for good health & wealth for you all! 🙏

Let’s not forget #ChildrensDay too! Remembering #JawaharlalNehru ji on his birthday & sending my best wishes to every child!🙏

— Ishant Sharma (@ImIshant) November 14, 2020