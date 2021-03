Happy Holi 2021: भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के अंतिम मुकाबले को जीतकर एकदिवसीय शृंखला भी अपने नाम कर ली है. इससे पूर्व टीम इंडिया ने टेस्ट और टी20 सीरीज जीती थी. इंग्लैंड की टीम को भारत के दौरे पर सिर्फ निराशा ही हाथ लगी. Also Read - Holi 2021: राहुल वैद्य-दिशा परमार ने 'Kiss' करते हुए एक दूसरे को लगाया रंग, देखें कपल की रोमांटिक फोटो

होली से ठीक एक दिन पहले टीम इंडिया ने एकदिवसीय सीरीज जीतकर फैंस को बड़ा तोहफा दिया. आज यानी 29 मार्च को देश-विदेश में होली बेहद हर्षोल्लास से मनाई जा रही है. इसी बीच खेल जगत ने भी इस पावन पर्व पर फैंस को बधाई दी है. Also Read - India vs England: भारतीय टीम की जीत से गदगद हुए कोच Ravi Shastri, ट्विटर पर लिखी दिल छू लेने वाली बात

May the auspicious festival of Holi fill everyone’s life with the colors of love, success and new beginnings! Stay safe by celebrating from home with your loved ones! Happy Holi #HappyHoli2021 — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) March 29, 2021

Wishing everyone a very Happy Holi! May the festival of colours brighten all our lives with joy & positivity! #Holi — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) March 29, 2021

Since you can’t go out to splash colours on your family and friends, we thought we’d splash some on your timeline Here’s wishing everyone a #HappyHoli #YehHaiNayiDilli pic.twitter.com/UCyJ0zeiZY — Delhi Capitals (@DelhiCapitals) March 29, 2021

Leave it to the Knights to bring some colour to your screens! How the Holi celebrations in the camp went down!#KKR #HappyHoli #HaiTaiyaar pic.twitter.com/iW0CZs9ohe — KolkataKnightRiders (@KKRiders) March 29, 2021

May we paint this festive season Red, Gold and Green Happy Holi, 12th Man Army!#PlayBold #WeAreChallengers pic.twitter.com/1i4RHbXCmY — Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) March 29, 2021

Curran kept refusing singles when Wood could well have struck a few lusty blows. But what a game! Congratulations India, enjoy the series win and Happy Holi — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) March 28, 2021

Wishing everyone a safe and a #HappyHoli From Plastic ➡️ Tennis ➡️ Season ball. Tag a friend with whom you have played all forms of #OneFamily #MumbaiIndians @Jaspritbumrah93 pic.twitter.com/wLeKKdaPS5 — Mumbai Indians (@mipaltan) March 29, 2021