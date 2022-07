विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप (World Athletics Championships) में भाला फेंक फाइनल में ऐतिहासिक सिल्वर मेडल जीतकर भारत के 19 साल के पदक के सूखे को खत्म करने वाले नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) को स्वर्ण ना जीत पाने का दुख है लेकिन इस बात की खुशी भी है कि वो अपने देश के लिए पदक जीतने में कामयाब रहे. यूजीन,ओरेगन में खेले जा रहे पुरुष भाला फेंक फाइनल प्रतियोगिता में तीन प्रयासों के बाज चोपड़ा चौथे नंबर पर थे और पदक की दौड़ से बाहर माने जा रहे थे लेकिन चौथे प्रयास में 88.13 मीटर थ्रो के साथ नीरज विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने.Also Read - ऐतिहासिक रजत पदक जीतने पर प्रधानमंत्री मोदी ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई, कहा- ये भारतीय खेलों के लिए एक खास पल

प्रतियोगिता के बाद एएनआई से बातचीत में नीरज ने कहा, “हालांकि हालात अच्छे नहीं थे और हवा की गति बहुत अधिक थी, मुझे विश्वास था कि मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा. मैं परिणाम से संतुष्ट हूं, मुझे खुशी है कि मैं अपने देश के लिए पदक जीतने में सफल रहा.” Also Read - VIDEO: पानीपत में घरवालों ने नाच-गाकर मनाया विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा की जीत का जश्न

भारतीय स्टार खिलाड़ी ने कहा, “प्रतियोगिता कठिन थी, प्रतियोगी अच्छे औसत पर (भाला) फेंक रहे थे, ये चुनौतीपूर्ण हो गया. मैंने आज बहुत कुछ सीखा. सोने की भूख बनी रहेगी. लेकिन मेरा मानना है कि हमें हर बार सोना नहीं मिल सकता. मैं वो करूंगा जो मैं कर सकता हूं, अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करूंगा.” Also Read - विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास

There's your Olympic Champion & World Championships Silver Medalist in the press conference right now.#NeerajChopra

— Athletics Federation of India (@afiindia) July 24, 2022