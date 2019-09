नई दिल्लीः क्रिकेट विश्व कप 2019 से पहले ही भारतीय क्रिकेट टीम में नंबर चार के बल्लेबाज को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे थे लेकिन विश्व कप के मैचों में लगातार जीत से इन सब बातों में कुछ हद तक विराम लग गया था लेकिन सेमिफाइनल की हार ने फिर से इन सवालों को उठा दिया. फिलहाल अभी भारतयी टीम उस हार को भुलाकर आगे बढ़ चुकी है और टीम ने वेस्टइंडीज में शानदार खेल दिखाते हुए टी20, वनडे और टेस्ट तीनों ही सीरीज अपने नाम की. भारतीय टीम में नंबर चार के बल्लेबाज को लेकर अक्सर ही कश्मकश की स्थिति बनी रहती है और अभी तक टीम को इसका कोई ठोस उपाय नहीं मिल पाया है.

हाल ही में नंबर चार के बल्लेबाज को लेकर पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अपनी राय व्यक्त की लेकिन उनकी यह राय पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह को रास नहीं आई और उन्होंने उनको ऐसा रिप्लाई किया जिससे कई सारे सवाल उठ रहे हैं. हरभजन ने ट्वीट करते हुए चौथे नंबर पर संजू सैमसन को खिलाने कि सिफारिश की थी. उन्होंने कहा था कि नंबर चार पर संजू सैमसन को क्यों नहीं खिलाया जा रहा, उसकी टेक्नीक्स अच्छी हैं और उसे खेल की समझ भी है.

Why not @IamSanjuSamson at number 4 in odi.. with good technique and good head on his shoulders.. well played today anyways against SA A

