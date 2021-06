सिख आतकंवादी जनरेल सिंह भिंडरावाला (General Singh Bhindranwale) को शहीर करार करने वाला पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करने के बाद भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने माफी मांगी है। Also Read - Harbhajan Singh ने आतंकी जनरेल सिंह भिंडरावाला को बताया शहीद, इंस्‍टाग्राम पोस्‍ट डालकर पंजाबी में लिखा संदेश

हरभजन ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से किए पोस्ट में लिखा, "मैं कल किए अपने इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर स्पष्टीकरण देना चाहता हूं और माफी मांगना चाहता हूं। वो एक व्हाट्सएप मैसेज था जो मैंने बिना देखे-समझे जल्दबाजी में पोस्ट किया था।"

उन्होंने आगे लिखा, "वो मेरी गलती थी और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं उस पोस्ट से और उसमें मौजूद चेहरों से जुड़े किसी भी विचार का समर्थन नहीं करता। मैं एक सिख हूं जो भारत के लिए लड़ेगा, उसके खिलाफ नहीं। अपने देश के लोगों की भावनाओ को आहत करने के लिए ये मेरी माफी है। मैं अपने देश के खिलाफ खड़े किसी भी समूह का समर्थन नहीं करता और ना ही कभी करूंगा।"

My heartfelt apology to my people. pic.twitter.com/S44cszY7lh

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) June 7, 2021