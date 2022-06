भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) से जुड़ा एक किस्सा आज भी फैंस नहीं भूल सके हैं. साल 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान भज्जी ने श्रीसंत (Sreesanth) को थप्पड़ जड़ दिया था. उस वक्त हरभजन सिंह सचिन तेंदुलकर की गैरमौजूदगी में किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ मुंबई इंडियंस का नेतृत्व कर रहे थे.Also Read - बेहद खूबसूरत है Harbhajan Singh का अपार्टमेंट, यहां देखें Pics

थप्पड़ खाए जाने के बाद जब श्रीसंत कैमरे पर रोते हुए नजर आए, तो मुकाबले को लाइव देख रहे फैंस दंग रह गए. किसी को भी उस वक्त कुछ समझ नहीं आया. बाद में पता चला कि भज्जी और श्रीसंत के बीच कुछ तनातनी हुई थी.

इस प्रकरण के बाद दोनों क्रिकेटरों के बीच रिश्ते सुधरे और बाद में दोनों 2011 विश्व कप विजेता भारत की टीम का हिस्सा थे. हरभजन ने भारत के लिए 367 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कुल 711 विकेट झटके, जबकि श्रीसंत ने 90 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 169 विकेट लिए.

हाल ही में हरभजन सिंह और श्रीसंत के साथ ग्लांस लाइव फेस्ट में विक्रम साठे के साथ एक वीडियो चैट में शामिल हुए और खुलासा किया कि वह इस घटना के बारे में कितना ‘शर्मिदा’ महसूस कर रहे थे.

Harbhajan Singh and sreesanth are together in this video and everyone is watching this and you all must watch this and i hope yoy will love this#BhajjiBoleSorrySreepic.twitter.com/nI7xTYpDjh

— Alpha king 👑 (@_ursbaby) June 4, 2022