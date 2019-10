भारतीय क्रिकेट टीम के दो धुरंधरों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के भाषण में नफरत की बात करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को खूब सुनाया है. टीम इंडिया के प्रमुख पेसर मोहम्मद शमी ने अपनी आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, “महात्मा गांधी ने अपना जीवन प्रेम, सद्भाव और शांति के संदेश को फैलाने में बिताया है. संयुक्त राष्ट्र के मंच से @ImranKhanPTI ने घृणित खतरे जारी किए और घृणा की बात की. पाकिस्तान को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो नौकरियों और आर्थिक विकास की बात करे, न कि आतंकवाद और युद्ध की.”

Mahatma Gandhi spent his life spreading the message of love, harmony and peace. @ImranKhanPTI from UN podium issued despicable threats and spoke of hatred. Pakistan needs a leader who talks development, jobs & economic growth, not war & harbouring terrorism #india

हरभजन सिंह ने इमरान खान के भाषण के संदर्भ में ट्वीट करते हुए लिखा, ” UNGA भाषण में, संभावित परमाणु युद्ध, भारत के लिए संकेत थे. एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में, इमरान खान के शब्द ‘रक्तबीज’ से ‘अंत तक लड़ने’ का विकल्प केवल दो राष्ट्रों के बीच नफरत बढ़ाएगा. एक साथी खिलाड़ी के रूप में, मैं उनसे शांति को बढ़ावा देने की उम्मीद करता हूं.”

At UNGA speech, there were indications for India of potential nuclear war. As a prominent sportsperson, Imran Khan’s choice of words ‘bloodbath’ ‘fight to the end’ will only increase hatred between the two nations. As a fellow sportsperson I expect him to promote ✌️ peace

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) October 2, 2019