उत्‍तर भारत में इस वक्‍त भयंकर स्‍मॉग छाया हुआ है. दमघोंटू धूएं के बीच लोग जीने को मजबूर हैं. इसी बीच भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने देश के प्रधानमंत्री से यह अपील की है कि वो इस समस्‍या से लोगों को निजात दिलाने के लिए कदम उठाएं.

हरभजन सिंह ने नरेंद्र मोदी के अलावा दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से भी पूरे उत्तर भारत में फैले वायु प्रदूषण पर ठोस कदम उठाने की अपील की.

प्रदूषण का स्‍तर इस वक्‍त दिल्‍ली एनसीआर सहित पूरे उत्‍तर भारत में बेहद खतरनाक स्‍तर पर पहुंच चुका है. एयर क्‍वालिटी इंडेक्‍स पर कुछ स्‍थानों का प्रदूषण स्‍तर 999 तक दर्ज किया गया. ऐसे में इस वक्‍त स्‍वास्‍थ्‍य इमरजेंसी जैसे हालात पूरे उत्‍तर भारत में हैं. दिल्ली और राष्ट्रीय में स्कूल मंगलवार तक के लिए बंद हैं.

भज्‍जी ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा, ‘‘मैं उत्तर भारत में प्रदूषण के बारे में बात करना चाहता हूं. हम सभी इसका कारण हैं और मैं भी इनमें शामिल हूं. हम जो गाड़ियां चलाते हैं उससे वातावरण दूषित होता है. इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों से हमें पता चला है कि पराली जलाने से हवा काफी दूषित हो जाती है.’’

Requesting u all to come join me take a pledge to look after our MotherNature for better tomorrow @narendramodi @capt_amarinder @ArvindKejriwal @mlkhattar @PrakashJavdekar @vijaylokapally @vikrantgupta73 @imVkohli #pollutionkills #swasthava JAI HIND pic.twitter.com/HXtoBzZlNS

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) November 4, 2019