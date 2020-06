आज 21 जून 2020 है. देश योग दिवस मना रहा है. ऐसे में भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने सोशल मीडिया के माध्‍यम से एक्सरसाइज का एक ऐसा फनी वीडियो शेयर किया जिसे देखकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी. Also Read - श्रीसंत ने जताई इच्‍छा, 'भारत के लिए विश्‍व टेस्‍ट चैंपियनशिप खेलना चाहता हूं'

वीडियो में एक युवक अनोखे अंदाज में उछलकूद करता हुआ नजर आ रहा है. यह समझना मुश्किल है कि यह युवक वास्‍तव में डांस कर रहा है या नाच रहा है. भज्‍जी के इस वीडियो को फैन्‍स सोशल मीडिया पर काफी पसंद कर रहे हैं. Also Read - Ladakh ITBP Yoga: देश के जांबाजों को सलाम, रूह कंपाने वाली ठंड में ऐसे किया योग, देखें फोटोज

भज्‍जी न यह वीडियो शनिवार को शेयर किया था. इसे अबतक तीन लाख 28 हजार लोग देख चुके हैं. वीडियो के साथ कैप्‍शन में हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने लिखा, “20 सेकंड की यह बेहद आसान एक्‍सरसाइज आपको फिट रखेगी और साथ ही आपकी इम्‍यूनिटी को भी बढ़ा देगी.” हरभजन सिंह के इस वीडियो पर एक युवक ने लिखा कि पाजी आप खुद यह एक्‍सरसाइज करके दिखाओ.

Why don’t you try it first and share a video of yourself??

— शामोशाशा (@badibooti2) June 20, 2020