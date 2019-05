नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव 2019 के सातवें और आखिरी चरण की वोटिंग जारी है. टीम इंडिया के दिग्गज स्पिन बॉलर हरभजन सिंह भी रविवार को वोट देने पहुंचे. हरभजन ने पंजाब की जालंधर सीट के लिए वोट किया. वो जालंधर के गढ़ी गांव में वोट करने पहुंचे. उन्होंने वोट देने के बाद वोटर्स से अपने वोट का सही इस्तेमाल करने की अपील की. जालंधर सीट से कुल 19 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं. यहां कांग्रेस ने मौजूदा सांसद चौधरी संतोख सिंह को टिकट दिया है. वहीं शिरोमणि अकाली दल ने चरणजीत सिंह अटवाल को उम्मीदवार बनाया है.

टीम इंडिया के क्रिकेटर हरभजन ने वोट देने के बाद फोटो भी क्लिक करवाई. वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक करते रहे हैं. उन्होंने 14 मई को एक वीडियो जारी किया था. इसमें उन्होंने लोगों से वोट करने की अपील की थी. इस वीडियो में भज्जी ने पंजाबी में कहा, 19 तारीख को आप सभी परिवार के साथ वोट करें. यह हम सब का अधिकार है. मैं भी अपने परिवार के साथ वोट करूंगा. उम्मीद करता हूं कि इस बार पंजाब में काफी वोटिंग होगी.

I request my fellow citizens to go vote on 19th May. Every vote is important for our democracy. I’m going with my family, you perform your duty too. @ECISVEEP #DeshKaMahaTyohar pic.twitter.com/UWShBq2zWX

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) May 14, 2019