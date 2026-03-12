Hindi Sports Hindi

क्या हार्दिक पांड्या की बढ़ सकती हैं मुश्किलें? जानें World Cup जीतने के जश्न में ऐसा क्या कर बैठे, दर्ज हुआ केस

टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद जश्न मनाते हुए हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) का एक वीडियो विवाद की वजह बन गया है. तिरंगा लपेटकर गर्लफ्रेंड के साथ डांस करने पर उनके पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

Hardik Pandya Controversy: भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में 2026 टी20 वर्ल्ड कप जीतकर देश को जश्न मनाने का मौका दिया. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मिली इस ऐतिहासिक जीत के बाद खिलाड़ियों और फैंस के बीच उत्साह चरम पर था. मैदान पर खिलाड़ी जीत का जश्न मना रहे थे और इसी दौरान टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

इस वीडियो में हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) अपनी कथित गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा (Mahika Sharma) के साथ मैदान पर डांस करते नजर आए. जश्न के इस पल में उनकी पीठ पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा लिपटा हुआ था. हालांकि, ये जश्न अब उनके लिए मुश्किल का कारण बनता दिखाई दे रहा है.

जश्न का वीडियो बना विवाद की वजह

टी20 वर्ल्ड कप की जीत के बाद जब खिलाड़ी मैदान पर खुशी जाहिर कर रहे थे, उसी दौरान हार्दिक पांड्या भी जश्न में शामिल थे। वायरल वीडियो में वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस करते दिखाई देते हैं. इस दौरान उन्होंने तिरंगा अपनी पीठ पर लपेट रखा था. कुछ लोगों ने इसे जीत की खुशी का सामान्य जश्न बताया, लेकिन वहीं कुछ लोगों ने इसे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान से जुड़ा मामला मानते हुए सवाल उठाए. यही वजह है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

किसने दर्ज कराई शिकायत?

इस मामले में पुणे के वकील वाजिद खान ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय ध्वज को इस तरह लपेटकर डांस करना और जमीन पर लेटना तिरंगे की गरिमा के खिलाफ है. वकील ने मीडिया से बातचीत में कहा कि T20 वर्ल्ड कप के दौरान हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जश्न मना रहे थे और उनकी पीठ पर राष्ट्रीय ध्वज बंधा हुआ था. उनका कहना है कि राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल इस तरह करना सही नहीं माना जा सकता.

राष्ट्रीय ध्वज कानून का हवाला

शिकायत दर्ज कराने वाले वकील ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है. उन्होंने 1971 के राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े नियमों का हवाला देते हुए दावा किया कि इस तरह ध्वज पहनकर नाचना और जमीन पर लेटना उसके सम्मान के खिलाफ माना जा सकता है. वाजिद खान के मुताबिक उन्होंने पुणे के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस को इस मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है.

पुलिस ने क्या कहा

वकील के अनुसार जब वह शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंचे तो शुरुआत में पुलिस ने कहा कि घटना अहमदाबाद में हुई है. हालांकि, बाद में उन्होंने ये कहते हुए शिकायत स्वीकार कर ली कि राष्ट्रीय ध्वज पूरे देश का प्रतीक है और कहीं भी इस संबंध में शिकायत दर्ज की जा सकती है. पुलिस ने शिकायत की एक कॉपी भी उन्हें दे दी है. अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है.

सोशल मीडिया पर बंटे लोग

यह मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कुछ लोग हार्दिक पांड्या का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि यह केवल जीत की खुशी में किया गया जश्न था और इसमें किसी तरह की गलत मंशा नहीं थी. वहीं, कुछ लोग ये मानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ किसी भी तरह की लापरवाही से बचना चाहिए, क्योंकि यह देश की पहचान और सम्मान का प्रतीक है. फिलहाल ये मामला चर्चा में है और सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि शिकायत के बाद पुलिस और प्रशासन इस पर क्या कदम उठाते हैं.