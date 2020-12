ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में संपन्न हुई वनडे और टी20 सीरीज (India vs Australia) में अगर किसी खिलाड़ी का बल्ला जमकर बोला तो वह हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ही थे. पांड्या टी20 सीरीज में भारत की जीत के हीरो रहे और उन्हें मैन ऑफ द सीरीज भी चुना गया. लेकिन कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने साफ कर दिया है कि अभी यह खिलाड़ी टेस्ट खेलने के लिए टीम की जरूरत के हिसाब से फिट नहीं हैं. उनकी वापसी तभी संभव है, जब वह नियमित बॉलिंग करेंगे. Also Read - India vs Australia- यह शानदार सीरीज, जांपा और स्वेपसन रहे जीत के हीरो: एरोन फिंच

वनडे सीरीज में इस बार बतौर बल्लेबाज के रूप में खेलते हुए इस हरफनमौला खिलाड़ी ने 3 पारियों में 210 (90, 28, 92) रन अपने नाम किए. इसके बाद टी20 सीरीज में भी इस बल्लेबाज ने (16, 42* और 20) कुल 78 रन बनाए. सीरीज के दूसरे टी20 मैच में भारत ने पांड्या की शानदार बैटिंग की बदौलत इस सीरीज पर कब्जा जमाया. Also Read - India vs Australia: तीसरे टी20 में हार के बाद बोले कैप्टन Virat Kohli- मिडल ऑर्डर की वजह से हारे मैच

लेकिन कप्तान विराट कोहली टेस्ट में इस खिलाड़ी को विशेषज्ञ बल्लेबाज के तौर पर टीम में शामिल करने के पक्ष में नहीं हैं. उनसे जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया. Also Read - IND vs AUS, 3rd T20I: कोहली की DRS कॉल को लेकर हुआ विवाद; अंपयार ने रीव्यू लेने से क्यूं रोका?

विराट ने साफ कहा, ‘हार्दिक फिलहाल गेंदबाजी नहीं कर सकते हैं और हमें पता है कि वह गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे लेकिन हमने आईपीएल में देखा कि वह किस मानसिकता में हैं. लेकिन टेस्ट क्रिकेट अलग चुनौती है और हमें उनकी गेंदबाजी की जरूरत है.’

उन्होंने कहा, ‘हमने इस बारे में बात की. वह ऐसे खिलाड़ी हैं. जो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड जैसे विदेशी हालात में हमें काफी संतुलन देते हैं वह बॉलिंग में काफी संतुलन लेकर आते हैं.’

कप्तान ने कहा कि पांड्या भी महसूस करते हैं कि उन्होंने अपनी गेंदबाजी फॉर्म के शीर्ष पर पहुंचने की जरूरत है. उन्होंने कहा, ‘वह खुद बॉलिंग करना चाहते हैं और सुनिश्चित करना चाहते हैं कि टेस्ट के लिए उपलब्ध रहें क्योंकि 5 दिवसीय मैचों में अतिरिक्त योगदान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है.’

