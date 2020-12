Natasa Stankovic, Hardik Pandya son Agastya turns 5 Month Old: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनविक ने बेटे अगस्त्य 5 महीने के हो गए हैं. इस मौके पर हार्दिक और नताशा ने बुधवार को अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी थी. खुशी के इस मौके पर केक भी काटा गया. Also Read - India vs Australia : रवींद्र जडेजा को क्यों मिलती है प्लेइंग XI में जगह, टीम इंडिया के हेड कोच Ravi Shastri ने बताई वजह

हार्दिक ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक फोटो अपलोड किया जिसमें वह पत्नी नताशा और बेटे अगस्त्य के साथ नजर आ रहे हैं. इस फोटो में हार्दिक कुर्सी पर बैठे हैं जबकि उनकी गोद में अगस्त्य हैं. नताशा हार्दिक के पीछे खड़ी हैं. नताशा ने सफेद टॉप और जींस पहन रखा है वहीं हार्दिक सफेद हुडी में दिखाई दे रहे हैं. अगसत्य ने सफेद शर्ट और पैंट पहना हुआ है. Also Read - Ind Vs Aus Boxing Day Test: टीम इंडिया की जीत पर Michael Vaughn हुए ट्रोल, जानिए वजह



हार्दिक ने नताशा को टैग करते हुए बड़ी स्माइल के साथ इस फोटो को शेयर कर कैप्शन लिखा, ‘ 5 महीने का हो गया हमारा बेटा. हम बहुत धन्य हैं.’ दूसरी ओर, नताशा ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर किया है.

इस फोटो को देख सभी बधाई दे रहे हैं. अभिनेता सुनील शेट्टी और सागरिका घाटगे ने दिल वाला इमोजी पोस्ट किया है वहीं किसी फैन ने ‘लवली फैमिली’ लिखा है. हार्दिक और नताशा 30 जुलाई को पैरेंट्स बने थे.

हार्दिक हाल में ऑस्ट्रेलिया दौरे से लिमिटेड ओवर्स की सीरीज खेलकर स्वदेश लौटे हैं. वह यूएई में आईपीएल खेलने के बाद सीधे ऑस्ट्रेलिया चले गए थे. दो महीने बाद वह अपनी फैमिली और बेटे से मिले. इस समय वह फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं.