अब से कुछ ही पलों में आईपीएल (IPL 14) के 14वें सीजन की नीलामी (IPL Auction 2021) का चेन्नई में आयोजन शुरू हो जाएगा. इस बार खिलाड़ियों की इस मिनी नीलामी में 292 क्रिकेटर्स के भाग्य का फैसला होगा, जो इस लीग में बाकी बचे 61 स्थानों के लिए अपनी किस्मत लेकर ऑक्शन के मैदान में उतरेंगे. इससे पहले टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने अपनी कामयाब कहानी की एक झलक टि्वटर पर शेयर की है. Also Read - IPL Auction 2021: आखिरी समय पर आईपीएल नीलामी से हटे मार्क वुड, ये है कारण

आज इस बात में दोराय नहीं कि हार्दिक और उनके बड़े भाई क्रुणाल पांड्या (Krunal Pandya) आज वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी कामयाबी के बाद जिस शोहरत पर पहुंचे हैं, उसमें आईपीएल का बहुत बड़ा हाथ है. दोनों भाई कभी बहुत साधारण क्रिकेटर थे, जो हर स्तर क्रिकेट खेलने का मौका तलाश्ते रहते थे. अचानक आईपीएल की सबसे कामयाब टीम मुंबई इंडियंस ने दोनों भाइयों की प्रतिभा को पहचाना तो उन्हें अपनी टीम में खेलने का मौका दिया. Also Read - IPL Auction 2021 LIVE: 292 क्रिकेटर्स पर लगेगा भाव, दोपहर 3 बजे शुरू होगी नीलामी, जानें सभी Updates

दोनों भाइयों ने इस मौके को ऐसा भुनाया कि आज दोनों भारतीय टीम का हिस्सा हैं. क्रुणाल जहां अभी टीम इंडिया में टी20 क्रिकेट तक ही सीमित हैं, वही हार्दिक तीनों ही फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए बेहद उपयोगी खिलाड़ी हैं. हार्दिक ने अपने इसी सफर की झलक को टि्वटर पर अपने फैन्स के साथ शेयर किया है. Also Read - IPL 2021: पूरा आईपीएल टूर्नामेंट खेलेंगे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी; बोर्ड ने किया NoC देने का ऐलान

Don’t ever underestimate the power of your dreams. Blessed and grateful 🙏 #IPLAuction always reminds me of just how far we’ve come 💪 pic.twitter.com/LYL1BeOfrN

— hardik pandya (@hardikpandya7) February 18, 2021