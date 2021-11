टी20 विश्व कप-2021 में भारतीय टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. खिलाड़ी अब स्वदेश वापस लौटने लगे हैं. इस बीच ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) जब मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे, तो मुसीबत में फंस गए. कस्टम विभाग ने एयरपोर्ट पर हार्दिक पंड्या के पास से 5 करोड़ रुपये की 2 घड़ियां जब्त कर ली हैं. जब कस्टम ने हार्दिक पंड्या से इन घड़ियों के बारे में पूछा, तो यह क्रिकेटर संतोषजनक जवाब नहीं दे सका. हार्दिक पंड्या के पास इन घड़ियों से संबंधित कोई बिल भी नहीं था. ऐसे में कस्टम विभाग ने घड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया.Also Read - Sex Work Training: इस यूनिवर्सिटी में मिल रही यौन कार्य की ट्रेनिंग, बवाल पर विश्वविद्यालय ने दिया ये जवाब

विश्व कप में संतोषजनक नहीं रहा प्रदर्शन: टी20 विश्व कप-2021 में हार्दिक पंड्या ने तीन पारियों में 34.50 की औसत के साथ महज 69 रन बनाए. टूर्नामेंट उन्होंने सिर्फ 4 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें उन्हें कोई विकेट नहीं मिला. आईपीएल में भी हार्दिक पंड्या का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भी नहीं चुना गया है.

Customs Department seized two wrist watches worth Rs 5 crores of cricketer Hardik Pandya, on Sunday night (November 14) when he was returning from Dubai. The cricketer allegedly did not have the bill receipt of the watches: Mumbai Customs Department pic.twitter.com/tx7hCxFknH

— ANI (@ANI) November 16, 2021