PSL 2020: शाहिद आफरीदी को बोल्ड कर हारिस रऊफ ने जोड़े हाथ, मैच के बाद बताई इसकी वजह

पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2020) में रविवार को मुल्तान सुल्तांस (Multan Sultans) और लाहौर कलंदर्स (Lahore Qalandars) के बीच खेले गए मैच में हारिस रऊफ ( Haris Rauf) ने शाहिद आफरीदी (Shahid Afridi) को पहली ही गेंद पर बोल्ड कर दिया. रऊफ ने आफरीदी को बोल्ड करने के बाद हाथ जोड़कर माफी भी मांगी. Also Read - PSL 2020 Multan Sultans vs Lahore Qalandars, Eliminator 2: मुल्तान सुल्तांस को हरा लाहौर कलंदर्स फाइनल में

फैन्स को इस तेज गेंदबाज के विकेट लेकर जश्न मनाने का यह तरीका खूब रास आ रहा है. मैच के बाद रऊफ ने आफरीदी से माफी मांगने की वजह भी बताई. पीएसएल की ये दोनों टीमें एलिमिनेटर 2 मुकाबला खेल रही थीं. इस मैच में लाहौर ने मुल्तान को हराकर पहली बार फाइनल में अपनी जगह बनाई है, जहां मंगलवार को वह कराची किंग्स से खिताबी मुकाबला खेलेगी. Also Read - PSL 2020: शाहिद आफरीदी ने पहना नए डिजाइन का हेलमेट, सुरक्षा मानकों पर खतरा

मुल्तान सुल्तांस की पारी के 14वें ओवर में आफरीदी बैटिंग पर उतरे थे. वह अपनी पहली ही गेंद पर बोल्ड हो गए. रऊफ ने अपनी इनस्विंग यॉर्कर पर उन्हें चकमा देकर उनका यह विकेट अपने नाम कर लिया. Also Read - PSL 2020: पति शोएब मलिक को चीयर करने स्टेडियम पहुंचीं पत्नी सानिया मिर्जा, तस्वीरें देखें

इसके बाद आफरीदी जब अपना उखड़े हुए स्टंप्स देखकर पवेलियन लौट रहे थे तो रऊफ का सेलीब्रेशन भी यहां देखने वाला था. वह मुस्कुराते आफरीदी से इस बोल्ड करे लिए माफी मांग रहे थे.

🙏🏽 Find out why @HarisRauf14 apologized to @SAfridiOfficial 🙏🏽

HBL Parvaz with that 💯 inside scoop! #HBLPSLV #PhirSeTayyarHain #MSvLQ pic.twitter.com/TZHfAKgHLh

— PakistanSuperLeague (@thePSLt20) November 15, 2020