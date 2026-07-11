FIFA Wolrd Cup 2026: हैरी केन बोले- गोल्डन बूट नहीं, इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताना मेरा सबसे बड़ा सपना

हैरी केन ने कहा कि उनका सबसे बड़ा लक्ष्य गोल्डन बूट नहीं, बल्कि इंग्लैंड को फीफा वर्ल्ड कप 2026 का चैंपियन बनाना है.

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harry kane (Image: IANS)

हैरी केन ने टीम को रखा सबसे आगे

हॉलैंड की जमकर तारीफ, तुलना से किया इनकार

इंग्लैंड-नॉर्वे मुकाबले पर दुनियाभर की नजरें

इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने साफ कहा है कि उनका सबसे बड़ा सपना गोल्डन बूट जीतना नहीं, बल्कि अपनी टीम को फीफा वर्ल्ड कप 2026 का चैंपियन बनाना है. क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला नॉर्वे से होना है, जहां उनकी टक्कर स्टार स्ट्राइकर एरलिंग हॉलैंड से होगी. दोनों खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में हैं, लेकिन केन का कहना है कि वह व्यक्तिगत रिकॉर्ड से ज्यादा टीम की सफलता को महत्व देते हैं. उन्होंने कहा कि अगर उनके गोल से इंग्लैंड जीतता है, तो वही उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी.

हॉलैंड की तारीफ की

मीडिया से बातचीत में हैरी केन से पूछा गया कि वह खुद को और एरलिंग हॉलैंड को कैसे देखते हैं. इस पर उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ियों की खेलने की शैली बिल्कुल अलग है. उन्होंने कहा कि दोनों स्ट्राइकर जरूर हैं, लेकिन मैदान पर उनकी भूमिका अलग रहती है. केन ने बताया कि उन्हें गेंद के साथ ज्यादा खेलना पसंद है, जबकि जरूरत पड़ने पर वह पारंपरिक स्ट्राइकर की भूमिका भी निभा सकते हैं. उन्होंने हॉलैंड की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि वह दुनिया के सबसे बेहतरीन गोल स्कोररों में शामिल हैं. उनकी ताकत, फिटनेस और गोल करने की क्षमता कमाल की है.

गोल्डन बूट नहीं, इंग्लैंड की जीत सबसे बड़ी प्राथमिकता

इस वर्ल्ड कप में हॉलैंड के नाम सात गोल हैं, जबकि हैरी केन छह गोल कर चुके हैं. वहीं लियोनेल मेसी और किलियन एम्बाप्पे आठ-आठ गोल के साथ गोल्डन बूट की दौड़ में सबसे आगे हैं. इसके बावजूद केन ने कहा कि उनका ध्यान इस रेस पर नहीं है. उन्होंने कहा कि वह नंबर-9 खिलाड़ी हैं और गोल करना उनका काम है, लेकिन उनका हर गोल टीम की जीत के लिए होना चाहिए. उन्होंने दोहराया कि अगर इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीतता है, तो वही उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी. उनके लिए ट्रॉफी किसी भी व्यक्तिगत पुरस्कार से कहीं ज्यादा अहम है.

एक और बड़े रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे हैरी केन

नॉर्वे के खिलाफ मुकाबले में उतरते ही हैरी केन इंग्लैंड के पूर्व कप्तान वेन रूनी के 120 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे. इस उपलब्धि पर केन ने खुशी जताते हुए कहा कि यह उनके लिए गर्व का पल है. उन्होंने कहा कि वह भविष्य के बारे में ज्यादा नहीं सोचते और हमेशा छोटे-छोटे लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ते हैं. उनका मानना है कि यही सोच उन्हें लगातार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है. इस सीजन में उन्होंने शानदार खेल दिखाया है और अब उनकी नजर टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाने पर है.

इंग्लैंड और नॉर्वे के बीच होगा रोमांचक मुकाबला

इंग्लैंड ने प्री-क्वार्टर फाइनल में मेक्सिको को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी. उस मैच में जूड बेलिंगहम ने दो गोल किए थे, जबकि हैरी केन ने निर्णायक पेनल्टी को गोल में बदलकर टीम को जीत दिलाई थी. दूसरी तरफ नॉर्वे ने पांच बार की चैंपियन ब्राजील को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया. उस मुकाबले में एरलिंग हॉलैंड ने दोनों गोल किए थे. इंग्लैंड के कोच थॉमस ट्यूखेल ने केन की तारीफ करते हुए कहा कि वह टीम के सबसे बड़े नेता हैं और हर अहम मैच में जिम्मेदारी निभाते हैं. अब दोनों टीमों के बीच होने वाला यह मुकाबला वर्ल्ड कप के सबसे रोमांचक मैचों में से एक माना जा रहा है. जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में अर्जेंटीना या स्विट्जरलैंड से भिड़ेगी.