जोहानसबर्ग: दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज हाशिम अमला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से तत्काल प्रभाव से संन्यास ले लिया है. क्रिकेट साउथ अफ्रीका (सीएसए) की वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी गई है. ट्विटर पर कहा गया है कि अमला घरेलू क्रिकेट और मांजी सुपर लीग खेलना जारी रखेंगे.

JUST IN: Hashim Amla, one of South Africa’s greatest-ever batsmen, has retired from international cricket. pic.twitter.com/yB3rRLSqHX

अमला टेस्ट में तिहरा शतक लगाने वाले दक्षिण अफ्रीका के एकमात्र बल्लेबाज हैं. वह 2010 और 2013 में दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे थे. अमला ने एक बयान में कहा कि दक्षिण अफ्रीका टीम के साथ इस शानदार सफर के लिए मैं आपका सबको धन्यवाद देता हूं. इस अविश्वसनीय सफर के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखे और टीम के साथ भाईचारे को साझा किया. अपना प्यार और समर्थन के लिए मैं अपने माता-पिता को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके आशीर्वाद के चलते मैं टीम के लिए इतने वर्षो तक खेल पाया.

🔝 The most ODI hundreds by a South African

💯💯💯 The only Test triple hundred by a South African

🔟 One of 10 players to top the @MRFWorldwide Test & ODI Batting Rankings simultaneously

⚡ The fastest to 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, and 7000 ODI runs

Thank you, @amlahash 👏 pic.twitter.com/JrkZWbp1PU

— ICC (@ICC) August 8, 2019