कोलंबो. एशिया कप 2023 के सुपर-4 मुकाबले में आज भारत और पाकिस्तान की टीम आमने-सामने होगी. यह मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रशंसकों में खासा उत्साह है. यूपी के प्रयागराज में लोगों ने मैच से पहले हवन कर इस मैच को लेकर प्रार्थना की.

मैच के दिन प्रयागराज में क्रिकेट फैंस ने हवन और पूजा की. हाथ में बैट और क्रिकेट खिलाड़ियों की तस्वीर के साथ हवन और पूजा की गई और मैच में टीम की जीत की दुआ मांगी गई.