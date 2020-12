ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ अभ्यास मैचों में खराब प्रदर्शन के बावजूद पृथ्वी शॉ को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच की प्लेइंग इलेवन में चुने जाने के टीम इंडिया के फैसले से फैंस काफी हैरान थे लेकिन क्रिकेट समीक्षकों का मानना था कि कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री का शॉ पर दिखाया ये विश्वास टीम के लिए सकारात्मक साबित होगा। हालांकि एडिलेड टेस्ट के पहले दिन असफल होने के बाद शॉ फैंस के गुस्से का शिकार बने। Also Read - Australia vs India: बॉक्सिंग डे टेस्ट में वापसी करने की कोशिश में हैं चोटिल डेविड वार्नर

कप्तान कोहली के टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने पारी के दूसरे ओवर में पहला विकेट खोया जब मिशेल स्टार्क की दूसरी गेंद पर शॉ बाहर जाती गेंद पर ड्राइव खेलने की कोशिश में बोल्ट हुए।

गौरतलब है कि ओवर शुरू होने के ठीक पहले कमेंट्री बॉक्स में मौजूद पूर्व दिग्गज कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने शॉ की इसी कमजोरी की जिक्र किया था। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर के साथ शॉ के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 'अगर उसकी कोई कमजोरी है तो ये वो गेंद है जो उसके (शरीर के) पास नहीं आती। अक्सर वो बल्ले और पैड के बीच बड़ा गैप छोड़ता है और ऑस्ट्रेलिया उसे वहीं अटैक करेगी'

बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग में शॉ दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं और पॉन्टिंग उसी टीम के कोच हैं। ऐसे में ये ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज उनकी हर एक ताकत और कमजोरी से अच्छी तरह वाकिफ है।

पॉन्टिंग के ये कहने के सेकेंड्स बाद ही स्टार्क ने बाहर जाती हुई गेंद पर शॉ को बोल्ड किया। शून्य पर आउट होने के बाद शॉ को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया।

When you was compared with Sachin, Lara & Sehwag but still performed like afridi #INDvAUS #PrithviShaw pic.twitter.com/TZl45Sb7jQ — Shubz 🇮🇳 (@ShubzRohitFan) December 17, 2020