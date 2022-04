दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच खेले गए मुकाबले में नो बॉल को लेकर हुए विवाद इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2022) के 15वें सीजन में विवादों का सिलसिला जारी है. मंगलवार को रॉयल चैंलजर्स बैंगलोर (RCB) और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए मैच में गेंदबाज हर्षल पटेल (Harshal Patel) और रियान पराग (Riyan Parag) आपस में बहसबाजी करते नजर आए.Also Read - Rishabh Pant में कप्तानी की क्षमता, उन्हें टेस्ट कप्तान के रूप में तैयार करना चाहिए: Yuvraj Singh

हालांकि मैच के बाद सोशल मीडिया पर भी 20 साल के पराग को काफी आलोचनाओं का सामना पड़ा. जिसके बाद राजस्थान टीम के फील्डिंग कोच दिशांत याग्निक उनके समर्थन में उतरे.

Guys he is just 20 year old … so chill please and support him… he is very good kid With no “Attitude” at all !! @ParagRiyan

— Dishant Yagnik (@Dishantyagnik77) April 26, 2022