US Open: फाइनल में हारी Rohan Bopanna-Matthew Ebden की जोड़ी, इतिहास रचने से चूके

भारत के रोहन बोपन्ना शुक्रवार को इतिहास रचने से चूक गए. यूएस ओपन के पुरुष डबल्स के फाइनल में बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एबडन को फाइनल में अमेरिका के राजीव राम और यूके के जो सेलिस्बरी की जोड़ी ने फाइनल में 6-2, 3-6, 4-6 से हराया दिया. न्यूयॉर्क में खेले गए इस फाइनल मुकाबले में काफी रोमांच देखा गया.

43 साल के बोपन्ना ओपन एरा के सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम विजेता बन सकते थे लेकिन अर्थर एशे स्टेडियम में खेले इस मैच में हार ने उनका सपना तोड़ दिया. यह मुकाबला दो घंटे से भी लंबा चला.

इस हार के बाद बोपन्ना का अपना पहला पुरुष युगल ग्रैंड स्लैम जीतने का इंतजार बढ़ गया है. वहीं दूसरी ओर राम और सेल्सबरी लगातार तीन बार यूएएस ओपन जीतने वाली पहली जोड़ी बन गए हैं.

बोपन्ना अपने करियर में दूसरी बार यूएस ओपन का फाइनल खेल रहे थे. और पहली बार वह सबसे उम्रदराज खिलाड़ी के तौर पर इस टूर्नमेंट का हिस्सा थे. साल 2010 में वह पाकिस्तानी साथी ऐशाम-उल-हक के साथ फाइनल में पहुंचे थे. यहां उन्हें ब्रायन बंधुओं की दिग्गज जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा था.