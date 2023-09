भारत में अगले महीने से वनडे विश्व कप का आयोजन होना है. विश्व कप से आयोजन से पहले ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीम वनडे सीरीज खेली जा रही है, जहां दोनों देशों के बीच रोमांचक भिड़त देखने को मिल रही है. वनडे सीरीज के चौथे मैच में साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने तूफानी पारी से कोहराम मचा दिया. उन्होंने अपने वनडे करियर का दूसरा सबसे तेज शतक जड़ा और 83 गेंद में 174 रन की पारी खेली. अपनी पारी में उन्होंने 13 चौका और 13 छक्के लगाए. अपनी पारी से उन्होंने विश्व कप से पहले गेंदबाजों को चेतावनी दी है.

साउथ अफ्रीका को चौथे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का न्यौता दिया था, डी कॉक (45 रन) और रीजा हेंड्रिक्स (28 रन) बड़ी पारी नहीं खेल सके, वहीं मारकर्म भी सिर्फ 08 रन बना सके. इसके बाद वान डेर डुसेन और हेनरिक क्लासेन ने मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. दोनों बल्लेबाजों ने 74 रन जोड़े. डुसेन 62 रन की पारी खेलकर आउट हुए. वहीं क्लासेन की तूफानी बल्लेबाजी जारी रही और उन्होंने वनडे क्रिकेट का दूसरा सबसे तेज शतक लगाया. उन्होंने 57 गेंद में अपना शतक पूरा किया. क्लासेन के नाम वेस्टइंडीज के खिलाफ 54 गेंद में शतक लगाने का रिकॉर्ड है.

