लंका प्रीमियर लीग (LPL 2020) के पहले सत्र में कोलंबो किंग्स (CK) की टीम शानदार खेल दिखा रही है. इस टूर्नामेंट में लीग स्टेज का राउंड पूरा हो चुका है और इस दौरान कोलंबो ने अपने 8 में 6 मैच जीतकर अंकतालिका में 12 अंकों के साथ पहले स्थान पर अपनी जगह बनाई है. किंग्स की टीम पहले सेमीफाइनल में गॉल ग्लेडिएडर्स से खेलेगी. लेकिन इससे पहले उसकी टीम को बड़ा झटका लगा है. इस टीम के मुख्य कोच हर्शल गिब्स (Herschelle Gibbs) ने निजी कारणों के चलते तत्काल प्रभाव से टीम से इस्तीफा दे दिया है. Also Read - LPL 2020: सलमान खान के भाई की टीम 'कैंडी टस्कर्स' की चौथी हार, एंजेलो परेरा ने छीनी जीत

कोलंबो किंग्स के कप्तान एंजेलो मैथ्यूज (Angelo Mathews) और टीम मालिकों ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि गिब्स ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है और उन्हें तुरंत ही साउथ अफ्रीका रवाना होना है. Also Read - Shahid Afridi verbal spat with Naveen-ul-Haq: LPL में अफगान बॉलर से भिड़े शाहिद आफरीदी, बोले- 'बेटा, तुम्हारे पैदा होने से पहले लगा रहा हूं इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरी'

मैथ्यू ने कहा कि टीम मालिकों ने हमें जानकारी दी है कि हर्शल गिब्स ने अपने कोच पद से इस्तीफा दे दिया है. इसके बाद रविवार को हर्शल गिब्स ने भी इसकी जानकारी देते हुए बताया कि उनकी मां में कोविड- 19 (Covid- 19) वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है. Also Read - LPL 2020 Dambulla Viiking vs Jaffna Stallions: कप्तान थिसारा परेरा के 'तूफान' में उड़े दांबुला विकिंग

इसके अलावा उनके भाई भी इस घातक वायरस से पीड़ित हैं और वह फिलहाल हॉस्पिटल में हैं, जबकि उनकी बहन को कोरोना हो गया था, जो अब इससे उबर रही हैं. इसके चलते उन्हें अपने घर लौटना पड़ा.

Mom in hospital covid reasons. Brother was also in hospital from covid and sister recovering from covid.. had to come back home🙏 https://t.co/BQboARZ492

— Herschelle Gibbs (@hershybru) December 13, 2020