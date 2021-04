आईपीएल (IPL 2021) में आज दूसरा मुकाबला (DC vs KKR) दिल्‍ली कैपिटल्‍स और कोलकाता नाइटराइडर्स (Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders) के बीच खेला जाना है. ये मौजूदा सीजन का 25वां मुकाबला होगा जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में खेला जाना है. रिषभ पंत (Rishabh Pant) की कप्‍तानी वाली दिल्‍ली फ्रेंचाइजी इस वक्‍त छह में से चार मुकाबले जीत चुकी है. वहीं, कोलकाता की टीम छह में से दो मुकाबले ही जीत पाई है. इस लाइव ब्‍लॉग के माध्‍यम से हम आपके समक्ष मैच का पल-पल का हाल लेकर आएंगे. बने रहिए हमारे साथ. Also Read - दिल्‍ली से करारी हार पर फूटा Eoin Morgan का गुस्‍सा, बोले- बड़े नामों को आना होगा आगे...