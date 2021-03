IND vs ENG 2nd T20 Live Cricket Score and Latest Update: भारत और इंग्‍लैंड के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में शाम सात बजे से खेला जाना है. पहले मैच के हार के बाद विराट कोहली एंड कंपनी आज सीरीज की दूसरी भिड़ंत में वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार है. Also Read - अर्धशतक जड़ MoM बने Ishan Kishan ने पिता के नाम की पारी

भारत पहले भी सीरीज का पहला मुकाबला हारने के बाद जबर्दस्‍त वापसी कर चुका है. इंग्लिश टीम भारत की इस खूबी से अच्‍छे से वाकिफ है. ऐसे में इयोन मोर्गन की टीम भारत को हलके में लेने की गलती नहीं करेगी. Also Read - India vs England, 2nd T20I: विराट कोहली बने T20I में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज