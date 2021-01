Load More

IND vs AUS, Live Cricket Score, Ball by Ball Commentary, 4th Test

भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच आज से टेस्‍ट सीरीज के चौथे और आखिरी मुकाबले की शुरुआत हो गई है. यह मुकाबला क्‍वीन्‍सलैंड प्रांत के ब्रिसबेन शहर में गाबा क्रिकेट मैदान पर खेला जा रहा है. भारत का गाबा में रिकॉर्ड बेहद खराब है. गाबा अकेला ऐसा मैदान हैं जहां ऑस्‍ट्रेलिया की धरती पर भारतीय टीम आज तक जीत दर्ज नहीं कर पाई है. ऐसे में सीरीज का इस निर्णयक मैच में अजिंक्‍य रहाणे की कप्‍तानी वाली भारतीय टीम के समक्ष कड़ी चुनैती रहने वाली है.

Live Cricket Score, India vs Australia, 4th Test, The Gaba Brisbane

भारत को सबसे पहले डे-नाइट मुकाबले में मेजबान ऑस्‍ट्रेलिया के समक्ष हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद मेलबर्न टेस्‍ट में भारत को जीत मिली. वहीं, सिडनी टेस्‍ट में हारी ही बाजी को भारत जैसे तैसे ड्रॉ पर खत्‍म करने में कामयाब रहा था.